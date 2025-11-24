女星遭撞驚悚畫面曝光！倒地滑行數公尺「被迫按下了人生暫停鍵」

（記者許皓庭／新北報導）新北市林口區本月 19 日上午發生一起嚴重交通事故，女星顏曉筠騎乘機車行經文化二路一段時，遭到欲右轉進入停車場的小客車撞擊，受到強大衝擊後連人帶車摔落地面，滑行數公尺才停下。事故造成她臉部受傷、左肩脫臼並合併韌帶斷裂，後續必須以鋼板與鋼釘固定傷處。目前已完成手術並返家休養，詳細肇事原因仍由警方調查中。

圖／新北市林口區19 日發生一起嚴重交通事故，女星顏曉筠騎乘機車行經文化二路一段時，遭到欲右轉進入停車場的小客車撞擊，滑行數公尺才停下。（翻攝 記者爆料網 YouTube）

廣告 廣告

根據警方調查，事故發生於當日上午約 11 時許。當時一名 35 歲王姓男子沿文化二路一段往四維路方向行駛，行經 462 號前準備右轉進入停車場時，未注意到右側同向直行的機車，兩車在路口發生碰撞。監視器畫面顯示，小客車右轉時直接掃過外側車道的機車，導致顏曉筠倒地滑行。警方在事故後對雙方進行酒測，皆無酒精反應。

事發當下，顏曉筠正騎車前往民視攝影棚準備拍攝。她受傷後被送往林口長庚醫院急診，院方為她進行左肩脫臼復位手術，並以鋼板及鋼釘固定韌帶撕裂傷口。院方表示，手術後狀況穩定，已出院安排後續復原治療。

圖／女星顏曉筠受傷後被送往林口長庚醫院急診，左肩脫臼復位手術，並以鋼板及鋼釘固定韌帶撕裂傷口。（翻攝 1993claire.y Instagram）

事故後，她在個人臉書發文，回憶倒地時的瞬間，「身臥柏油路面、眼看天空，腦海第一個浮現的是『工作』。」她表示，當時請旁人協助尋找手機，並立即撥打經紀人電話報告位置與傷勢，第一時間請對方通知劇組她無法準時抵達。

談到意外帶來的影響，她寫下：「一場突如其來的車禍，我被迫按下了人生的暫停鍵。」並向劇組與工作人員致歉，表示因個人受傷造成拍攝行程需要大幅調整，「對不起，也讓你們擔心了。」

她也提到受傷後的心境轉折，「和自身血液面面相覷的那一刻，身體的痛告訴我：我還活著。」並強調演員需要維持職業精神，而身體健康同樣重要，她會尊重復原節奏，在安全前提下再回到拍攝現場，「希望帶給大家的不只是作品，也是更完整的我。」

此外，她也感謝林口長庚急診與骨科團隊協助治療，並向家人、劇組與經紀公司致謝。「謝謝你們在第一時間陪伴我，讓我知道我不是一個人在面對這場意外。」

警方表示，後續將依監視器畫面與現場跡證釐清事故責任，提醒駕駛人右轉時務必確認後方與外側車流，避免類似事故再次發生。

更多引新聞報導

又見毒駕衝撞！女嫌拒檢上演追逐戰 嫌犯中彈落網

人妻傳「還是很緊實」肉慾私訊轟炸男師 喊：不讓你離開我裡面 遭告下場曝光

