女星遭逼問無理問題 深感無奈坦言被冒犯

來自香港的Yohee又熙推出全新單曲〈Limited Edition〉，靈感來自她的親身經歷，被陌生人探問隱私的不舒適，她表示有一次看表演時，被一位不認識的音樂人頻頻搭話，問她：「公司沒有底薪？公司投資你多少？吃住公司包嗎？」無理問題讓她深感被冒犯，進而思考社會上存在的種種「標準」與「框架」，激發出她的創作靈感。

再次挑戰編曲任務的又熙表示，編曲的靈感來自經典香港電影系列《古惑仔》，為作品注入更鮮明的街頭感與畫面感，她笑說：「很多台灣朋友對香港文化很好奇，常常有人問跟『古惑仔』相關的問題，我覺得這很有趣，就想把這個港味融入音樂裡。」

又熙也分享自己有點強迫症，「行程一定要排好，不喜歡臨時變動，工作上我可以勉強理解，但生活中就希望穩定。」錄音時，她為了配唱出不同的情緒，特地設計多種語氣與角色，讓自己像演員一樣切換狀態，「幸好沒瘋掉，一下要撲克臉，一下諷刺帶笑，就像把生活裡遇過的無禮問題一次唱完。」

又熙更表示：「很多人覺得嘻哈一定要很兇，但我想創造自己的腔調，不是兇，而是高冷、有個性，但仍保留幽默，笑著回覆那些無禮的問題，還讓你拿我沒辦法，因為我又沒犯法，當然可以毫無保留的表達自己的感受。」

