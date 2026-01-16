女星遭「無緣婆婆」惡言反鎖羞辱 驚險跳窗內心受打擊

〔記者李紹綾／台北報導〕陳星旭、盧昱曉主演浪漫愛情劇《軋戲》，自開播以來話題不斷攀升，作品憑藉著虛實交織的獨特敘事、充滿張力的角色連結，以及主演之間火花四射的CP感，虜獲大批觀眾的心。

《軋戲》改編自祖樂的同名小說，由被譽為最具少女心的導演「貓的樹」執導，描述因家中變故被迫放棄建築夢的女孩「胡羞」(盧昱曉 飾)不僅慘遭渣男未婚夫悔婚，又被惡老闆逼到裸辭，人生跌至谷底。

閨密為了讓她轉換心情，帶她體驗劇本殺，她因此對劇中冷峻的軍閥NPC「秦宵一」(陳星旭 飾)一見鍾情，而他的真實身份是才華橫溢的建築師「肖稚宇」。隨著劇情推演，兩人在現實中發展出房客與房東、老闆與員工的微妙關係，這場由菜鳥玩家遇上王牌NPC的曖昧拉扯，在肖稚宇霸氣護航胡羞走出前任陰影後，迎來了感情的沸點。

盧昱曉飾演的「胡羞」因為兼任陳星旭飾演的「肖稚宇」代駕，跟著他出席一場婚禮，赫然發現新郎竟是她的落跑未婚夫，前準婆婆不僅當眾惡言相向，還一度將她反鎖在休息室，想掩蓋她的存在，幸好她機警跳窗，但內心再次遭受打擊，肖稚宇見狀化身最強後盾，幫著她揭開對方腳踏兩條船、玩弄感情的真相，出了一口怨氣。

隨後情節迎來高甜時刻，第13集中，胡羞因誤食未煮熟的菌類中毒而產生幻覺，以為自己身處夢境，迷迷糊糊中她捧起肖稚宇的臉說：「你這張臉，長得是真不錯。」隨後踮起腳尖主動獻吻，在花瓣雨的襯托下浪漫至極，兩人的距離也急速拉近，連一起曬床單的平凡日常都充滿心動曖昧氛圍。

而建築公司接班人「裴軫」(代旭 飾)的出現則讓《軋戲》的劇情升級成三角修羅場，他和男主肖稚宇是異父異母的兄弟，因家庭陰影，讓他把競爭意識延伸至職場與感情領域，不僅在建案競標上與弟弟正面交鋒，更刻意靠近胡羞。

代旭的演出引起最多網友討論的是，他在劇中的30秒無台詞電梯戲，全程不發一語，只靠挑眉、推眼鏡、眼神淡定掃過履歷等細微動作就展現上位者的掌控感與氣場，該片段在抖音獲超過29萬點贊，網友紛紛留言，「他按的不是電梯鍵，是我的心跳鍵」、「代旭在我的首頁按了3天電梯」，讓他笑稱自己快變電梯戰神了，在追劇團宣傳活動現場，他還跟盧昱曉重現按電梯名場面，禁忌CP感拉滿。《軋戲》目前正在愛奇藝國際站熱播中。

