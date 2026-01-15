女星還原車站驚魂 「無端遭陌生男怒吼」嚇到胸悶

布丁姐姐透露自己無故遭陌生男子咆哮。（圖／翻攝自臉書 陳櫻文布丁姐姐）

女星布丁姐姐（陳櫻文）親切形象深受粉絲喜愛，平時也常透過社群平台分享生活點滴。今（15）日她在臉書發文，罕見吐露一段在汐止火車站遇到的驚嚇經歷，坦言心情因此感到相當低落與胸悶不適。

布丁姐姐在貼文中還原事發經過，表示當時因對汐止火車站一帶不熟，與朋友約在某間店見面，便站在原地左右張望確認方向。此時一對路過的一男一女從她身邊經過，其中一名男子突然出聲說：「走路都沒有在看路。」，讓她當場愣住，因為自己並未撞到對方，「我沒有撞到他，也沒有擋到路，更何況路很寬……只是站在那邊找方向而已。」

廣告 廣告

布丁姐姐回頭看了一眼，沒想到對方竟立刻情緒激動地追上來，語氣兇狠、眼神直瞪地對她連聲質問：「你看什麼看？你看什麼看？」，突如其來的逼問讓她感到害怕，只能試圖解釋：「我沒有撞到你啊，你幹嘛那麼兇？」，但男子反而更加激動，不斷指著她斥責：「小妹妹嘴巴閉上」、「年輕人不要這種態度」，讓她完全不知該如何回應。

布丁姐姐表示，當時她只是習慣性嘟嘴，並沒有再說什麼，「其實我那時候真的不知道還能講什麼，也不想再繼續下去，心裡只覺得他的情緒很不對勁」。最後，布丁姐姐只好冷靜地回了一句：「我沒有要說什麼」，對方接著丟下一句：「對，閉嘴」後便離開。

事後，布丁姐姐仍餘悸猶存，在文中表示，想把這段經歷記錄下來，「其實心裡有點亂，不是生氣比較多，比較像是一種莫名其妙被嚇到、被兇到的感覺。想把這件事記下來，也提醒自己，有時候不是自己做錯什麼，只是剛好遇到情緒不好的人。今天大概就是這樣……因為隱忍著……胸悶不舒服……」，貼文曝光後，也有不少網友湧入留言，暖心安慰與打氣。

更多中時新聞網報導

游鴻明4月北流開唱 女兒當推手

剴剴案二審將判決 兒團遊行反廢死

路永佳為出書和連勝武口角 曲艾玲忙調停