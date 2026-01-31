女星錄影頭爆痛送醫 「曝緊急開刀後住院」 公司打臉了
現年42歲的韓國trot歌手金多娜憑藉明亮唱腔和嬌俏外型活躍於各大歌唱節目，豈料，近日參加綜藝《Miss Trot 4》時候，因頭痛被爆出緊急送醫並開刀，令粉絲擔憂不已，不過經紀公司也出面講述身體現況，
根據韓媒報導，指出金多娜錄製《Miss Trot 4》時候突發頭痛送醫，進行腦部開刀後住院休養，讓粉絲擔憂不已。
對此，金多娜所屬經紀公司發聲，表示錄製節目後進行緊急腦部手術的消息有誇大成分，實際上是因為頭痛去急診室檢查，發現額頭內側血管有發炎現象，進行了簡單的切除手術後立刻出院，後續出演節目也不會受到影響。
