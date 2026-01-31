女星錄影驚傳劇烈頭痛送醫！「血管發炎」急開刀 最新病況曝光

記者陳宣如／綜合報導

錄影現場突發驚魂！韓國Trot（演歌）女歌手金多娜在人氣歌唱競演節目《Miss Trot 4》錄影中，意外出現劇烈頭痛，緊急送醫接受治療，瞬間讓粉絲大感擔憂。這位被譽為「不老美魔女」、現年42歲的歌手，近期舞台表現活躍，但因此次意外暫時中斷，健康狀況也成為外界關注焦點。

金多娜錄影途中突然感到劇烈頭痛，緊急送醫。（圖／翻攝自IG @kimdana1104）

據韓媒報導，金多娜在錄影過程中感到強烈頭痛，隨即前往醫院檢查。醫療團隊診斷，她額頭部位的血管出現炎症反應，經開刀後目前正進行恢復。經紀公司對外表示，金多娜近期因節目錄製與工作壓力，身體感到不適，因此前往醫院就診。經紀公司也補充，這次治療並非大手術，也無須住院，目前她正於家中休養，狀況穩定，後續參與節目錄製不受影響。

金多娜在知名歌唱競演節目《Miss Trot 4》中，憑藉精湛歌唱實力與亮麗外型受到觀眾矚目。（圖／翻攝自IG @kimdana1104）

金多娜自2010年以單曲《定期存款》（정기적금）出道，以艷麗外型與火辣身材結合扎實唱功，在韓國歌壇逐步打響知名度。她曾獲得KBS全國歌唱大賽總冠軍、MBC音樂最佳新人獎等多項歌唱殊榮，也因參與多檔競演節目累積人氣。2020年，她在《Miss Trot 2》中憑出色舞台表現與歌藝受到觀眾矚目，如今再度挑戰《Miss Trot 4》，她在舞台上的歌唱實力與舞台魅力，仍是粉絲與觀眾期待的焦點。此次突發事件也引發關注，許多粉絲在社群平台留言祝福金多娜早日康復，並期盼她能儘快重返舞台。

