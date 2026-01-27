女星長文控訴越南遇司機敲詐！「被丟包高架橋」扛行李急奔機場

女星黃瑄。（圖/ 星滿林國際提供）

八點檔女星黃瑄近日在社群平台分享一段驚魂經歷，透露自己在越南胡志明市準備返台時，竟遇上疑似假冒叫車平台司機的敲詐事件，最後還被丟包在高架橋邊，她哀號：「我在越南被Grab司機敲詐跟丟包了，在機場關櫃前才辦完check in。」

黃瑄27日在IG寫下長文，透露自己在越南遭敲詐、丟包的經歷。她表示，這趟旅程原本相當愉快，無論是當地旅人、餐廳店員、旅宿人員，甚至每天接送好幾趟的Grab騎士都十分友善，因此她強調並非否定整體旅遊環境，而是提醒旅客在離境前務必提高警覺，尤其前往機場時，容易成為有心人士鎖定的對象。

她回憶，當天透過叫車平台預約汽車前往機場，卻等來一名騎機車的司機，黃瑄覺得相當奇怪，因為自己明明訂的是汽車，便告知對方，但司機相當堅持。她無奈之下將手機訂單畫面拿給對方查看，沒想到對方竟直接按下取消訂單按鈕。她原本打算重新叫車，卻發現費用暴增至1.5倍，考量時間緊迫，只好勉強答應搭乘，沒想到途中司機刻意放慢速度，並以此要求加價，讓她一路焦慮不安。

更誇張的是，當車輛行駛接近機場時，司機竟突然停在高架橋旁聲稱「已抵達」，要求她自行步行前往航廈，但實際路程仍需約15分鐘，對方也再度開口討錢，金額與先前談好的完全不同，甚至壓著她的行李不放，最後黃瑄硬是搶回行李，才成功擺脫對方。

黃瑄表示，現場其實也有其他Grab騎士，她一度考慮改搭，但詢問價格後，對方同樣獅子大開口，甚至表示無法找零。她放棄後，對方又追上來主動講價，將費用砍半，但黃瑄擔心途中再度被加價，或被載往更偏僻的地方敲詐，甚至發生危險。所幸剛好遇到一名同樣要前往第二航廈的旅客，在對方帶路下，她拖著近18公斤行李狂奔找路，最終在關櫃前驚險完成報到。

事後她向平台客服申訴，卻因證據不足難以進一步處理，讓她感嘆旅途中突發狀況難以掌控，也呼籲民眾出國務必預留更多前往機場的時間，以免遭遇不可預期的意外。黃瑄最後仍正面表示，胡志明市依舊好吃、好玩又友善，這次只是少數個案，未來仍願意再訪，但也提醒大家「一定要多留車程、比check in時間再更提早，以免發生不可控的意外事件～」。

