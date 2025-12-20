女星閃過捷運殺人！目睹恐怖景象「若沒改就會遇到」仍心有餘悸

記者趙浩雲／台北報導

27歲的嫌犯張文19日在捷運台北車站及中山站無差別攻擊，最終導致4死悲劇。女星房思瑜發文表示，自己目睹北捷隨機殺人案事發後的現場畫面，回想起來仍心有餘悸，如果沒有更改行程，遇到事情的可能就是她自己。

房思瑜在限時動態中寫下心情，坦言當下是看了新聞才驚覺事態嚴重，隨後返家途中必須經過北車相關動線，內心滿是震驚與不安。她也貼出現場畫面，可見警方拉起封鎖線、媒體與工作人員聚集，氣氛相當緊繃。

廣告 廣告

房思瑜心有餘悸。（圖／翻攝自臉書）

房思瑜透露，案發地點位於台北車站捷運 M7、M8 出入口一帶，正是她每天都會經過的動線，「剛剛突然想到，如果沒有改行程照原定安排，原本回來時間就會遇到…」事後回想讓她感到不寒而慄，心情仍難以平復。她同時為傷者祈福，希望所有人都能平安，也提醒大家提高警覺、注意自身安全。

更多三立新聞網報導

57歲余大哥肉身嚇阻遭張文刺殺！財經網美心疼：危機時刻他們是真英雄

劉品言寶貝女兒正臉曝「超萌大眼神複製媽媽」 連晨翔睡衣照慘遭出賣

立威廉罹癌後首現身！暴瘦3公斤「寫4頁遺書」 認了遺言都已交代好

資深影后驚傳病逝！享壽69歲 死訊遭誤傳「昨天就過世」協會急道歉

