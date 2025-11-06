女星離婚後「偷用前夫胚胎」生二胎！順利生產發文掀熱議

娛樂中心／張予柔報導



韓國43歲女星李施昤昨（5）日在社群平台宣布順利誕下女兒，消息一出再次引發網路熱議。李施昤以《惡作劇之吻》、《花樣男子》以及Netflix劇《Sweet Home》系列走紅，但她的懷孕過程特別引人關注，因她坦言是「在未經前夫同意下，將冷凍胚胎植入體內成功懷孕」，此舉在韓網引起熱烈討論。





韓女星離婚後「偷用前夫胚胎」產下女嬰！感動發文：上帝給的禮物

李施昤今年3月宣布離婚，7月突然宣布懷孕，並解釋「在未經前夫同意下自行進行胚胎植入手術」。（圖／翻攝自IG＠leesiyoung38）

根據韓媒報導，李施昤在2017年和大9歲的餐飲企業家趙承賢結婚，兩人育有一子。兩人今年3月結束長達8年的婚姻，正式離婚。然而，李施昤今年7月突然宣布懷孕，並解釋這次懷孕是一項很艱難的選擇，她和前夫婚內進行人工受孕留下的受精胚胎即將到期，如果不使用將被銷毀。為不留下遺憾，她在未經前夫同意下自行進行胚胎植入手術。她表示「雖然男方不同意我這麼做，但我願意承擔這個決定的重量。若再有新生命，我絕不想讓自己後悔」並強調，這是作為母親對生命的信念與選擇。





韓女星離婚後「偷用前夫胚胎」產下女嬰！感動發文：上帝給的禮物

李施昤再IG上分享抱著女嬰的溫馨照片，貼文短時間引來38.6萬人按讚。（圖／翻攝自IG＠leesiyoung38）

李施昤的經紀公司Ace Factory表示，她已經順利產下一名健康女嬰，母女均安，將在充分休養後再考慮復出。前夫趙承賢也表明願意履行父親責任，共同照顧孩子。李施昤再IG上分享抱著女嬰的溫馨照片，寫下「我相信這是上帝賜給媽媽的禮物，我會讓妳一輩子幸福」。





