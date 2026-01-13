女星離開台灣移居美國半年 曝兒最大改變：很怕他變8＋9

44歲女星林可彤2017年和銀行副總裁老公武廣明（Tom）結婚，婚後生下2子，去年7月一家四口宣布離開台灣、移居美國，但並非為了孩子教育，是因為丈夫在美國長大、父母年紀大了，武廣明找到在灣區的工作，便搬回家鄉陪長輩。昨(12日)她分享兩個兒子到美國念書半年的改變，大兒子多了閱讀習慣，小兒子則是養出一身狠勁，受傷了也不喊痛、不在乎，讓林可彤笑說很擔心小兒子未來變成8+9。

林可彤昨發文，分享很多親友都想知道在台灣及美國接受教育的差異，他們離開台灣半年後，觀察發現大兒子原本很愛問腦筋急轉彎，現在英文變好，會用外語說笑話，此外，「美國的小學什麼都不重視，就是培養了小朋友很好的閱讀習慣，於是他很常跟我分享班上女生愛看的書，再逼我讀那些8歲小女孩在看，但我45歲小阿姨還沒辦法全看懂的故事書」。

至於小兒子，林可彤表示很擔心他未來會變成灣區「扛壩子」，主因是上星期小兒子去爬山、騎車時兩次不斷摔傷，整張臉摔到破相還流出組織液，洗澡時林可彤建議取下紗布，小兒子隨即將頭潛入水裡撕下紗布，明明傷口都滲血了，小兒子還說：「不痛啊！好舒服喔～」讓林可彤驚呆。

林可彤笑說：「這孩子的勇氣！真的不能讓他變成8+9，我怕他會做大事。好了！我灣區的小日子今天總算有時間報告給大家」，網友回應：「兩隻美國魂，太適合美國了」、「養兒子的感想就是沒有每年斷一根骨頭就是極平安了」、「貼上人工皮會好的比較快喔」、「弟弟以後出門要戴安全帽」。

