女星電扶梯站左側遭罵「腳斷可以搭電梯」 吐無奈心聲掀熱議
台北捷運除了博愛座爭議外，捷運站的電扶梯也是經常被討論的問題，尤其從去（2024）年開始，許多車站紛紛宣導「電扶梯兩側皆可站立」，使電扶梯的使用習慣再度引起兩派爭論。女星王以路日前就嘗試站在電扶梯的左側，結果遭到路人挨罵，讓她無奈發文：「有人敢站電扶梯左邊嗎？」
王以路24日在社群透露，知道台北捷運為了疏導人潮，早已將電扶梯「右側站立、左側通行」的宣導改為「兩邊都可以站立」，同時持續叮嚀「緊握扶手、站穩踏階」，因此她當天在非尖峰時間，「我看左邊都沒人站也沒人走，我突然鼓起勇氣站到電扶梯的左側」。
未料，她站在左側一會，有名男子從後方走上電扶梯，並一下子停在她後方，接著後面就傳來不悅的聲音說：「腳斷了可以搭電梯！」突如其來的指責令王以路十分錯愕，無奈直言：「嗯……怎麼我有種自已找罵挨的感覺，下次還是不要鼓起勇氣好了。」
貼文曝光後，引來網友熱烈討論，「大家已經被站右側制約了」、「宣導了那麼久還是很多人不懂，真奇妙」、「他講話也太不禮貌了吧，講一句借過不就好了」、「趕時間請走樓梯」、「我都站左邊，很多人看我站左邊也就會跟上」、「不必為此難過，影響自己的情緒，這不值得」。
事實上，台北捷運早期宣導「左行右立」，靠右側站立，空出左側供趕時間旅客通行，但2004年的掀頭皮事件後，北捷已不再宣導此觀念，僅強調「緊握扶手，站穩踏階」，多數人卻依然維持左行右立的習慣，直到2024年10月北捷才加強宣導「兩側皆可站立」，期望兼顧安全和載運效率。
