女星首次搭商務艙「憋尿全程不敢動」在線求助 帶兩娃壓力爆表

蔡允潔分享育兒。（紅心字會提供）

女星蔡允潔（蔡小潔） 婚後與老公育有一個寶貝女兒「小福星」，今年7月迎來剛出生的兒子「小福寶」，一家四口生活幸福甜蜜，她經常在社群分享育兒日常，深受粉絲喜愛。近日，她在臉書坦言自己「人生第一次坐商務艙」，卻因為帶著孩子同行，整趟旅程完全無法放鬆，貼文曝光後立刻掀起網友討論。

蔡允潔提到，這次是人生中有記憶以來第一次坐商務艙，原本滿心期待，對商務艙的體驗充滿好奇，但出發前她先將年幼的兒子哄睡，深怕一個不小心把孩子吵醒，因為擔心聽不到女兒哭聲而影響其他旅客，連機上提供的立體音耳機，也只戴了一下，「我一直維持同樣的姿勢，不敢上廁所、不敢動；又因為怕戴耳機聽不到大寶在哭，影響別人，所以那副立體音耳機不到5分鐘我就拿下來了，可是還是覺得充滿好奇、有點小興奮」。

廣告 廣告

商務艙的飛機餐送上後，幾乎沒能好好享用，「我幾乎沒吃，應該是因為太累、暈機了」，空姐見狀還貼心上前關心，詢問要不要喝點什麼？蔡允潔卻不好意思說出真正原因，「純粹是媽媽的膀胱快要爆掉，又不想把孩子移動、弄醒，因為起來哭，比憋尿更崩潰」。

蔡允潔發文，還原搭乘商務艙體驗。（圖／翻攝自蔡允潔 蔡小潔 臉書）

蔡允潔分享，在飛機上哄孩子時，不停對著懷裡的小寶寶做「噓——」的動作，甚至噓到自己都快憋不住，起飛和降落時，她更用「核心力量」輕輕搖著兒子，盡力讓孩子睡得安穩。貼文最後，蔡允潔忍不住好奇提問：「各位爸媽們～你們會跟我有一樣的選擇嗎？」

真實又幽默的育兒經驗，引來大批爸媽共鳴留言：「父母太難了」、「小潔加油，孩子大了就輕鬆了」、「我也是用同方法，噓噓噓，也一樣哄小孩太常憋尿，媽咪辛苦了」，也有人建議：「辛苦了，一打二，最好不要憋尿，可也的話請空姐先幫你抱一下小孩，上機之前可以先吃暈機藥才不會那麼痛苦」，蔡允潔則回應：「真的！我學起來！」

更多中時新聞網報導

温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」

李安不怕被取代憂人類思想AI化

健保急性後期照護 延至6個月