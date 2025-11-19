女星驚見甲狀腺結節！3營養素護甲狀腺 2飲食法助防癌

51歲台語歌手楊慧絜半年前做全身健康檢查時，赫然發現有3顆甲狀腺結節，讓她擔心影響嗓音。哪些飲食會影響甲狀腺功能？營養師黃淑惠提醒，甲狀腺亢進患者要控制碘的攝取，而維生素D、硒、鋅是保護甲狀腺的重要元素。

3大紓壓營養素保護甲狀腺

營養師黃淑惠指出，壓力對甲狀腺不利！所以預防甲狀腺結節，飲食上要注意攝取抗壓、紓壓營養素，而維生素C、色胺酸、酪胺酸則是人體3大紓壓營養素。

維生素C 提升抗壓能力

黃淑惠表示，人體遇到壓力時，腎上腺會分泌大量的腎上腺素、消耗大量維生素C，因此建議攝取芭樂、奇異果、莓果、柑橘等維生素C蔬果，幫助抗壓。

色胺酸 舒緩情緒

色胺酸向來被視為穩定情緒的「快樂營養素」，色胺酸食物來源包括魚肉、黃豆、奶類、香蕉、番茄等。

酪胺酸 集中注意力

黃淑惠表示，酪胺酸能啟動腦內多巴胺，幫助集中注意力，也是重要的抗壓營養素，食物來源包括豆類、魚類、家禽等。

碘是甲狀腺朋友或敵人？3種人吃法不同

黃淑惠指出，碘是身體合成甲狀腺素的原料，但正常人與甲狀腺功能亢進、低下3種族群，對碘的攝取方式有所不同。

正常人：可均衡飲食，建議調味選用含碘鹽，偶爾攝取海藻類、海魚、貝類，都能充分攝取到碘。

甲狀腺功能低下：要適當提高食物中碘的攝取量，可多選用含碘豐富的藻類、貝類和加碘鹽，但不需過多攝取鹽分，以免造成腎臟負擔。

另外，甲狀腺功能低下者須避開含有甲狀腺腫素的食物，如大頭菜、蘿蔔、花椰菜、高麗菜等，因為會妨礙甲狀腺素的合成。

甲狀腺功能亢進：應避開富含碘的食材，包括海苔、海帶、紫菜、昆布、海帶芽、海茸、珊瑚草石花菜、海葡萄等，另外須提高熱量，並補充維生素D和鈣。

維生素D、硒、鋅 調節甲狀腺荷爾蒙

營養素方面，黃淑惠指出，維生素D、硒和鋅是平衡甲狀腺荷爾蒙的重要營養素。

維生素D：負責啟動並平衡甲狀腺荷爾蒙，蘑菇、乾香菇、雞蛋都是好來源。

硒：是支持T4轉化為活性甲狀腺荷爾蒙T3的關鍵礦物質，可從乾香菇、牛肉、南瓜籽攝取。

鋅：可幫助身體調節促甲狀腺素，助於身體活化甲狀腺，牛肉、南瓜籽、雞蛋的鋅含量豐富。

預防甲狀腺癌 地中海飲食搭彩虹飲食

黃淑惠建議，想預防甲狀腺癌，飲食上建議採用地中海飲食和彩虹飲食。

地中海飲食特性

以全穀搭配各式豆子堅果。

以魚貝家禽蛋為蛋白質來源。

以水果取代甜點。

以橄欖油為油脂來源。

善用香料烹調。

搭配適量紅酒。

這樣的飲食可讓身體均衡攝取所需營養素，並避免慢性發炎。

此外，若能在蔬果選擇上配合彩虹飲食，各種植化素更可發揮清除自由基、誘導腫瘤細胞死亡、延緩細胞老化、避免腫瘤復發的功效。

彩虹飲食特性

隨著季節更換不同蔬果。

攝取原型食物。

每一餐都是五顏六色、種類多變化。

蔬果量最好能達到579的建議量。

