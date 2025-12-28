女星高慧君「三度眼部手術」怕失明！醫：2成患者有此病變

記者施春美／台北報導

高慧君在臉書坦言，她學會與罹病的自己和解。（圖／翻攝自高慧君臉書）

曾入圍金曲、金鐘、金馬的歌手兼演員高慧君，近年因甲狀腺疾病引發眼部肌肉異常，導致嚴重斜視，最近已接受三次眼部手術，甚至一度做好失明的最壞打算。醫師林家宏表示，在甲狀腺機能亢進的患者中，約2成患者可能合併甲狀腺眼病變。民眾若有心悸、冒汗、手抖、體重減輕，合併有眼凸，甚至複視的情形，應盡速就醫確認有無甲狀腺功能異常。

新竹台大分院生醫醫院代謝內分泌科醫師林家宏，在該院官網表示，甲狀腺眼病變是一種甲狀腺亢進在眼睛上的表現，會導致眼窩肌肉肥厚、脂肪增生及周遭組織發炎腫脹，進一步使得眼球被推擠、向外凸出，影響眼睛轉動時的活動度，以及因眼睛無法完全閉合而產生不適或疼痛。

甲狀腺眼病變 嚴重會複視、角膜破損、視力受損

林家宏表示，輕微的眼病變會造成眼睛乾澀、癢、外觀不佳，嚴重的眼病變則造成複視、角膜破損甚至視力受損；除了帶來身體不適，也也可能會造成生活、社交以及外貌上改變的困擾。

林家宏表示，約半數的甲狀腺眼病變病人，願意配合醫囑按時服藥和回診，將甲狀腺功能控制得宜，並避免抽菸或二手菸，適時使用人工淚液或眼罩避免眼睛無法閉合而角膜破皮，眼病變就能緩慢改善。

他表示，若甲狀腺功能已被控制，眼睛仍有症狀時，醫師會依照嚴重程度評估治療選項，包括類固醇、免疫調節藥物，或是眼科手術，搭配代謝內分泌科與眼科聯合治療，就可能讓眼睛的活動度和外觀有所改善，並保有良好的生活品質。

因此，林家宏提醒，若有明顯甲狀腺亢進的症狀，例如心悸、冒汗、手抖、體重減輕，合併有眼凸，甚至複視的情形，應盡速就醫確認是否有甲狀腺功能異常的問題，並接受適切的內科與眼科治療，以免錯過治療的最佳時機。

