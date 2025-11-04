女星黛安拉德辭世享壽89歲！ 曾獲3次奧斯卡女配角提名
美國傳奇女星黛安拉德（Diane Ladd）早年曾以《再見愛麗絲》（Alice Doesn't Live Here Anymore）、《我心狂野》（Wild at Heart）、《激情薔薇》（Rambling Rose）獲得3次奧斯卡最佳女配角和金球獎最佳電影女配角提名。今(4日)傳出在家中過世，女兒在身旁陪伴，死因未公開。
黛安拉德過去曾和女兒蘿拉鄧（Laura Dern）以《激情薔薇》一起入圍奧斯卡獎並出席典禮，她們也是第一對以同部電影一起問鼎奧斯卡的母女。今蘿拉鄧發聲明表示：「我了不起的英雄、我偉大的母親黛安拉德今上午在我身邊、位於加州歐海（Ojai）的家中安詳辭世」。她稱讚黛安拉德：「她是一位偉大的女兒、母親、祖母、演員、藝術家，也是一位充滿同情心的靈魂，彷彿只有夢中才會出現的人物，我們何其有幸擁有她。」
而蘿拉鄧的父親、黛安拉德的第一任丈夫布魯斯鄧恩（Bruce Dern）也發聲明說：「黛安是一位傑出的演員，我覺得她就像一顆被埋沒的寶石，直到遇到大衛林奇演出《我心狂野》時，全世界才領悟到她的才華」，他也說黛安拉德作為美國演員工會（SAG）數十年的董事會成員，她貢獻良多，從一位真正演員的角度提出了寶貴的意見。
黛安拉德於1935年於密西西比州出生，年輕時就出道對於舞台有興趣，接連演出舞台和電視劇，以演出堅毅、聰慧的女性角色聞名，演技細膩、善於處理複雜劇本。她也與馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）合作過《再見愛麗絲》、以及大衛林區（David Lynch）執導的《我心狂野》。她此生有過3段婚姻，第一任老公是布魯斯鄧恩，1969年結束9年婚姻；同年她梅開二度嫁給小威廉 (William A. Shea Jr.)，1977年離婚；1999年與羅伯特查爾斯亨特（Robert Charles Hunter）再度走入婚姻，而亨特今年7月過世，享壽77歲。
其他人也在看
怒嗆范姜彥豐「吃軟飯裝大男人」！粿粿哥身分被起底竟是「男團成員」
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴老婆粿粿和王子邱勝翊婚內出軌，且手中握有明確證據，而粿粿則用17分鐘長片回應，反咬男方要求1200萬元...FTNN新聞網 ・ 30 分鐘前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 22 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 23 小時前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。日常林青霞也完全活...styletc ・ 1 小時前
粿粿新片「槓上范姜」9點懶人包曝！網1關鍵不挺：死路一條
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），引發一波互撕大戲。對此，粿粿坦承與王子確實有逾矩行為、但並非離婚主因，更反控范姜向她索討破千萬的離婚費，也細數起2人婚姻上的衝突與帳目，該片一出又掀起兩極論戰。有網友特別整理出懶人包，搖頭表示「女方未離婚就出軌，死路一條」，而且背叛家庭還要爭取家人，「天大笑話」。民視 ・ 1 天前
三度提名奧斯卡！戴安拉德驚傳離世 享壽89歲
曾三度獲得奧斯卡提名的美國資深女演員戴安拉德（Diane Ladd），今（4日）傳出過世消息，享壽89歲，她的女兒、奧斯卡影后蘿拉鄧恩（Laura Dern）稍早發布聲明：「我的母親安詳地離世了。」中天新聞網 ・ 2 小時前
獨家／粿粿婚內出軌風暴 前男友暖聲祝福：希望社會給他們空間好好處理
啦啦隊女神粿粿婚內出軌風暴延燒，在粿粿發布影片之後，有網友說，所有婚姻中的不愉快，都不該成為出軌的藉口。粿粿與范姜彥豐的婚姻破裂，牽扯偶像藝人王子邱勝翊，事情恐怕還沒那麼快落幕。粿粿前男友K先生，接受三立新聞網訪問表示，本刊專訪，回想她昔日單純、陽光的模樣，語氣訝異、心疼，希望社會給他們空間好好處理。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 15 小時前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 2 天前
粿粿17分鐘影片！公審范姜彥豐「軟飯男」 律師：到法庭上絕對不利
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。面對雙方PO影片、在網路上互槓，就有律師直言，「這種爆料公審的影片到法庭絕對是不利的，誰再繼續發法律上就越不利」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
曾被粿粿「無邊界感」攔腰摟抱！曹佑寧尬認：很難不看到新聞
粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人是因《全明星運動會》節目結緣，也曾是節目一員的曹佑寧3日出席2025三立集團內容創新發布會，被問到近來事件，尷尬坦言很難不看到新聞，因為真的太多討論，但自己沒有多想，當初在節目上也是專注在運動比賽上。鏡報 ・ 17 小時前
粿粿跟家寧找同公關團隊？潔哥揭1關鍵：怎麼都一樣
粿粿遭夫范姜彥豐控婚內出軌王子，影片承認逾矩行為並指婚姻失衡、育兒壓力大，男方開口要1600萬；潔哥質疑澄清話術像家寧風波、公關操作再掀討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前