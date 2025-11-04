女星黛安拉德辭世享壽89歲！ 曾獲3次奧斯卡女配角提名

美國傳奇女星黛安拉德（Diane Ladd）早年曾以《再見愛麗絲》（Alice Doesn't Live Here Anymore）、《我心狂野》（Wild at Heart）、《激情薔薇》（Rambling Rose）獲得3次奧斯卡最佳女配角和金球獎最佳電影女配角提名。今(4日)傳出在家中過世，女兒在身旁陪伴，死因未公開。

黛安拉德過去曾和女兒蘿拉鄧（Laura Dern）以《激情薔薇》一起入圍奧斯卡獎並出席典禮，她們也是第一對以同部電影一起問鼎奧斯卡的母女。今蘿拉鄧發聲明表示：「我了不起的英雄、我偉大的母親黛安拉德今上午在我身邊、位於加州歐海（Ojai）的家中安詳辭世」。她稱讚黛安拉德：「她是一位偉大的女兒、母親、祖母、演員、藝術家，也是一位充滿同情心的靈魂，彷彿只有夢中才會出現的人物，我們何其有幸擁有她。」

而蘿拉鄧的父親、黛安拉德的第一任丈夫布魯斯鄧恩（Bruce Dern）也發聲明說：「黛安是一位傑出的演員，我覺得她就像一顆被埋沒的寶石，直到遇到大衛林奇演出《我心狂野》時，全世界才領悟到她的才華」，他也說黛安拉德作為美國演員工會（SAG）數十年的董事會成員，她貢獻良多，從一位真正演員的角度提出了寶貴的意見。

黛安拉德於1935年於密西西比州出生，年輕時就出道對於舞台有興趣，接連演出舞台和電視劇，以演出堅毅、聰慧的女性角色聞名，演技細膩、善於處理複雜劇本。她也與馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）合作過《再見愛麗絲》、以及大衛林區（David Lynch）執導的《我心狂野》。她此生有過3段婚姻，第一任老公是布魯斯鄧恩，1969年結束9年婚姻；同年她梅開二度嫁給小威廉 (William A. Shea Jr.)，1977年離婚；1999年與羅伯特查爾斯亨特（Robert Charles Hunter）再度走入婚姻，而亨特今年7月過世，享壽77歲。

