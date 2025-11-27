女星「二度登上《滾石雜誌》」！美國電視台FOX都搶著報

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

大馬療癒系歌手鍾潔希，將於12月20日登上家鄉馬來西亞首都吉隆坡舞台開唱，也將推出《聖誕療癒音樂》專輯，她繼八月接受國際樂壇權威的滾石雜誌專訪，近日又再度登上該雜誌的「本月注目新歌手推薦」新聞報導，三個月內二度被報導，可以說是華語樂壇之光。

鍾潔希二度登上《滾石雜誌》。（圖／星音符製作提供）

鍾潔希繼9月於美國洲際音樂獎榮獲「最佳亞洲流行樂大獎」後，最近再度受到國際樂壇肯定，二度登上樂壇權威的滾石雜誌的「本月注目新歌手」報導，8月才登上該雜誌專訪，短短三個月內，再度登上滾石雜誌英國版，該雜誌以「柔軟卻堅定的聲線，帶出溫度與力量」的評述推薦，讚賞其內斂、深層、富療癒性的音樂風格，而本期入選者橫跨俄羅斯、比利時、美國、葡萄牙、英國等地，亞洲歌手入列更是首例，鍾潔希的歌聲被關注，更是極少數持續被國際音樂指標媒體關注的華人歌手，連眾多的國際媒體都接力報導，包括美國權威電視台FOX、CBS、NBC、ABC等新聞網等。

鍾潔希的好聲音，外媒都搶著報導。（圖／星音符製作提供）

鍾潔希開心提到能夠再次被滾石雜誌點名關注，內心真的很感恩，「我非常珍惜這個肯定，因為他們看見了我們團隊創作想傳達的音樂信念。對我來說，身為亞洲歌手、華人的音樂能得到更多國際舞台的聆聽與看見，真的非常高興，這也是為我即將在12月舉行的吉隆坡個唱，帶來最大的鼓勵。」趕在聖誕節前夕推出療癒音樂專輯，同時也為癌症基金募款，鍾潔希分享每一首歌與音樂都是一種療癒的力量，連接心靈、跨越文化與語言，能傳遞到世界上某個角落、「哪怕是只陪伴一位陌生人，就已經足夠讓我繼續向前行。」

