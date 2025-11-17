女星「前額葉失能」罹患非典型憂鬱 自曝病況虛弱送醫
前「國光女神」梁云菲（Nana）近年淡出幕前，仍會透過社群與粉絲互動，不過近來傳來壞消息，就醫被診斷出罹患「非典型憂鬱症：鬱期」，加上前額葉活化程度偏低，導致精神能量容易耗盡，已經嚴重影響日常生活，她在社群坦白病況之後，16日送醫畫面曝光後，讓許多粉絲相當心疼不捨。
梁云菲表示有長達三個月的時間，整個人呈現空轉狀態，「每天就是躺在床上，什麼都做不了，除了進食，其他時間像是個廢人」，就算是赴朋友聚會，即便表現自若，依舊感受到能量耗盡，甚至連簡單工作，像是回覆廠商訊息，都感覺相當吃力，嚴重影響到生活，便在醫生建議下，做了「NIRS近紅外線腦血流檢測」，藉著進行「語言流暢度任務」，觀察全額葉皮質在思考與專注的活化反應。
梁云菲在做完檢查後，簡單分析大略結果，她表示前額葉可以啟動專注與語言功能，不過到了中後段，就快速下滑，進入「低活化狀態」，意謂著維持活化相當困難，認知負荷下前額葉很快疲乏，導致大腦效率下降，精神能量容易耗盡，像是數據就落在重鬱症的中等區間，符合醫生診斷出的「非典型憂鬱症的鬱期」，她藉此提醒所有人必須面對問題，用正確眼光看待自己，才能接受每個階段的自己。
梁云菲昨(16日)深夜PO出被送醫的影片，她被安置在擔架上，看起來相當虛弱，由兩名醫護人員抬下樓，最後附上坐在病床的照片，雖然身上插滿管線，不過大口享用美食的模樣，似乎已經恢復不少，她表示目前一切安好，也希望外界不用過度擔憂，不過這篇PO文目前已經遭到刪除，僅在限動中低調報平安。
