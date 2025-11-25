女星「姊帶母職」壓力大！受訪現場突噴鼻血嚇壞眾人 吐露與家人相處重大改變
馬志翔與黃薇渟在《我們六個》中飾演父女，25日出席記者會受訪，黃薇渟被問及下戲後是否會難以跳脫角色時，竟突然流鼻血，當場嚇壞眾人，訪問一度中斷，隨後她解釋，應是近來氣候變化大的關係。
黃薇渟飾演的大姊「林秋伶」在劇中姊代母職，是個壓力非常大的角色，也因此黃薇渟的每顆鏡頭情緒都相當重。黃薇渟表示，拍完後確實認為家人是世界上最重要的，甚至當爸爸挫折時，還會安慰他「這都沒什麼」，也因此更珍惜與父母相處的時光。
但黃薇渟也坦言，至今自己都不敢完整看完整部劇，且不僅她壓力大，飾演孩子版林秋伶的游珈瑄壓力也爆棚。原本私底下想與小演員多交流，但就怕打擾，只好等到殺青後再深聊拍攝狀況與如何處理心情等等。
馬志翔詮釋外遇渣夫！出門戴口罩都遭狠瞪
馬志翔飾演外遇渣夫「林達生」，導致飾演妻子的天心遭小三狠心殺害。他說雖然不了解真實的「林達生」的想法，但當他重新飾演時，心裡也長出一個「林達生」，而他認為對孩子們的愧疚是這輩子都放不下的。
因此，在一場向大姊「秋伶」告別與道歉的橋段中，馬志翔才會臨時自家台詞、脫口說出：「秋伶，爸爸對不起。」馬志翔並笑說，在戲劇播出後，出門都會感受到帶著敵意的眼光，甚至被路人瞪過，「連戴著口罩都會被認出」。《我們六個》每週一至週五晚間8點華視主頻道播出。
更多鏡報報導
人妻女星與老公好友「酒店廁所激吻」畫面曝光！羞認二度親密接觸：很有味道
「G奶子瑜」祈錦鈅宣布離婚！震撼揭「努力撐破爛身心靈一整年」狀態
49歲廖家儀兩度歷經重大手術 「滿血復活」回歸舞台！勇敢揭開舞衣露出傷疤
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
衝上Netflix第一名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
陳曉離婚9個月「雙頰凹陷」憔悴現身 認了暴瘦9公斤原因曝光！素顏呈現滄桑感
陳曉與陳妍希今年2月宣布離婚，陳妍希恢單後被指越來越漂亮，陳曉近日出席新戲《大生意人》開播記者會，卻被發現憔悴許多，甚至暴瘦到雙頰凹陷，引發網友討論。鏡報 ・ 4 小時前
81歲歸亞蕾返台拍片傳「開5.5萬徵醫護助理」 親回應：是誤會
由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演的電影《拾光》，25日在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。電影找來影后歸亞蕾、戲骨演員寇世勳合演，歸亞蕾笑稱現在電影主角也進到超高齡社會，「現在不只是即將邁入超高齡化社會，就連電影主角也進到超高齡社會了」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
施柏宇被爆拍戲消失⋯被抓包跟女友約會 劇組代經紀人回應
施柏宇25日被爆出，拍戲拍到一半消失，還以養傷的理由請假，結果被撞見跟女友去約會。對此經紀人統一透過劇組回應，「施柏宇先生自籌備開始認真專業，也爲角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 2 天前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 1 天前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 9 小時前
大S離世近10個月！吳佩慈追憶「不想忘記她」：真的是意難平
大S離世近10個月！吳佩慈追憶「不想忘記她」：真的是意難平EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
杜政哲客串演出《舊金山美容院》 劉品言自嘲：聽說劉品言很胖
TVBS原創劇集《舊金山美容院》本週多段感情線同步升溫，劉品言嫉妒心爆棚、章廣辰直球護愛、楊晴更被撞見與已婚熟男的曖昧互動，劇情高潮迭起，引發眾人熱烈猜測後續發展。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
懸疑陸劇《梟起青壤》開播了！五大劇情看點、評價：迪麗熱巴、陳星旭雙強聯手獵捕怪物「地梟」｜播放平台、集數一次看
【文／徐瑞安】懸疑陸劇《梟起青壤》由迪麗熱巴、陳星旭主演，改編自尾魚同名小說，於11月22日開播，迪麗熱巴化身美豔霸氣「瘋刀」聶九羅，追捕傳說中的古老人形怪物「地梟」，而陳星旭飾演的「炎拓」深陷地梟設下的陰謀，兩人將展開合作，帶領觀眾一起進入奇幻世界觀，攜手戰鬥同時，俊男美女CP組合，也將擦出強烈火花。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 6 小時前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 11 小時前
趙雅芝71歲生日超凍齡！ 張智霖隔20年為「小媽」站台慶生
今年剛過71歲大壽的趙雅芝，堪稱凍齡女神，近期舉辦出道50周年紀念派對，演唱多首情歌、打鼓，活力滿滿，而在此過程中，昔日經典大戲《西關大少》中飾演繼子的張智霖，竟驚喜現身送吻。趙雅芝也感動地表示，張智霖當天上午特地搭乘飛機來到會場，演出結束後，晚上再坐飛機趕回劇組。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前