女星「姊帶母職」壓力大！受訪現場突噴鼻血嚇壞眾人 吐露與家人相處重大改變

黃薇渟（左）受訪時突然流鼻血，馬志翔趕緊遞衛生紙給她。華視提供

馬志翔與黃薇渟在《我們六個》中飾演父女，25日出席記者會受訪，黃薇渟被問及下戲後是否會難以跳脫角色時，竟突然流鼻血，當場嚇壞眾人，訪問一度中斷，隨後她解釋，應是近來氣候變化大的關係。

黃薇渟飾演的大姊「林秋伶」在劇中姊代母職，是個壓力非常大的角色，也因此黃薇渟的每顆鏡頭情緒都相當重。黃薇渟表示，拍完後確實認為家人是世界上最重要的，甚至當爸爸挫折時，還會安慰他「這都沒什麼」，也因此更珍惜與父母相處的時光。

馬志翔（右）與黃薇婷飾演父女。華視提供

但黃薇渟也坦言，至今自己都不敢完整看完整部劇，且不僅她壓力大，飾演孩子版林秋伶的游珈瑄壓力也爆棚。原本私底下想與小演員多交流，但就怕打擾，只好等到殺青後再深聊拍攝狀況與如何處理心情等等。

馬志翔詮釋外遇渣夫！出門戴口罩都遭狠瞪

馬志翔飾演外遇渣夫「林達生」，導致飾演妻子的天心遭小三狠心殺害。他說雖然不了解真實的「林達生」的想法，但當他重新飾演時，心裡也長出一個「林達生」，而他認為對孩子們的愧疚是這輩子都放不下的。

馬志翔飾演外遇渣夫。華視提供

因此，在一場向大姊「秋伶」告別與道歉的橋段中，馬志翔才會臨時自家台詞、脫口說出：「秋伶，爸爸對不起。」馬志翔並笑說，在戲劇播出後，出門都會感受到帶著敵意的眼光，甚至被路人瞪過，「連戴著口罩都會被認出」。《我們六個》每週一至週五晚間8點華視主頻道播出。

黃薇婷劇中姊代母職。華視提供



