女星「後座親熱男友」猛踢椅座！經紀人被逼看「車內連結」險出車禍

娛樂中心／巫旻璇報導

40歲南韓喜劇女星朴娜勑（박나래）自2006年踏入演藝圈，憑藉《喜劇大聯盟》、《我獨自生活》等節目打開知名度，並曾奪下第56屆百想藝術大獎女子綜藝獎及MBC演藝大賞年度演藝人獎。不過她去年底先後捲入非法注射爭議，又遭前經紀人指控職場霸凌，風波不斷。2日韓媒再度揭露前經紀人提告的具體內容，指控理由相當驚人。朴娜勑竟在行駛中的車輛後座，與一名男性友人發生親密行為，讓坐在駕駛座的前經紀人被迫目睹全程

根據《Channel A》報導，朴娜勑的前經紀人日前已正式向勞動單位提出霸凌申訴，相關文件內容曝光。申訴書中提到，某次由前經紀人負責駕駛車輛時，朴娜勑竟在行駛中的車輛後座，與一名男性友人發生親密行為，讓坐在駕駛座的前經紀人被迫目睹全程，感到極度不適。前經紀人進一步指出，當時車輛仍在道路上行進，自己在無法迴避的狀態下，遭到視覺與聽覺上的強迫干擾，認為朴娜勑仗著雇主身分，讓員工承受不願面對的情境，已構成權勢型職場霸凌。









申訴內容還提到，朴娜勑與該名男性互動過程中，甚至曾以腳踢駕駛座椅背，導致駕駛分心，車輛一度險些釀成意外。前經紀人強調，這類失控行為已對工作安全與身心造成壓力，因此決定循法律途徑申訴。據了解，該申訴文件早在上月已送交首爾地方勞動廳江南分廳，相關單位預計本月將通知前經紀人進一步說明。針對前經紀人指控的「車內親密行為」一事，朴娜勑現所屬經紀公司至今尚未正面回應，不過公司上月曾發聲反擊，表示已掌握前經紀人疑似挪用約2500萬韓元（約新台幣54萬元）的證據，並已著手採取法律行動。





朴娜勑（박나래）去年底先後捲入非法注射爭議，又遭前經紀人指控職場霸凌，風波不斷。（圖／翻攝自朴娜勑IG）









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

