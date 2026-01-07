女星「拿針幫兒子挑痘痘」釀大禍！孩子動手術割腫包縫針 她愧疚道歉：心像針扎

43歲大陸女星關凌婚後育有13歲兒子與9歲女兒，近年多把重心放在家庭與育兒生活，也常透過社群分享日常。她日前上傳影片，自曝因一時大意，親手替兒子處理臉上的腫包，沒想到卻引發細菌感染，最後導致孩子進手術室縫針，令她情緒相當低落，直言「真的心如刀割」。

關凌表示，前陣子兒子眉毛附近冒出一個包，她以為只是青春期常見的痘痘，並未特別放在心上，直到孩子開始喊痛、腫包明顯變大，才拿了一次性針頭「挑了一下」，沒想到情況不但沒有改善，反而越來越嚴重。送到醫院皮膚科後，醫師評估已無法在門診處理，必須轉由外科進行引流手術。

她回憶「這個手術挺可怕的」，兒子在眉間被切開「十字」引流，後續還得反覆換藥一週以上，直到發炎狀況完全消退。看著孩子進手術室、自己卻只能在門外等待，那一刻她忽然體會到什麼叫做「心像針扎一樣疼」，而這也成了兒子成長過程中第一次縫針的經歷，讓她滿是自責。

關凌兒子最後不得不動手術切開腫包引流。（圖片來源：微博 關凌）

更讓關凌難受的是，整個過程中，孩子沒有責怪媽媽半句，反而展現出超齡的懂事。即使受傷，他仍在家中主動幫忙做飯、洗碗，換藥時還自己騎腳踏車前往醫院。關凌在影片中忍不住感嘆：「這孩子越懂事，我就越心疼，也越覺得對不起他。」因為孩子的體貼，她也開始自省平時對孩子要求這麼多，反倒是小孩似乎從未要求爸媽比別人家賺得多、長得好，令她感慨良多。

針對青少年臉部腫包問題，貴陽市第二人民醫院皮膚科主任張磊也指出，年輕族群常因皮脂腺分泌旺盛、毛囊出口角質堆積，導致皮脂無法順利排出，進而形成粉刺或囊腫。若細菌在其中大量繁殖，容易引發化膿感染。即使不在臉部危險區域，若對較深層的痘痘進行擠壓，也可能造成大範圍感染與腫脹。

醫師提醒，輕微的白頭或黑頭粉刺多半不需特別處理，但若出現明顯腫痛的膿包、結節或囊腫，應盡早就醫評估，避免因自行處理而導致更嚴重的後果。

