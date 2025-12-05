女星「替7個月兒子刷乳牙」登熱搜！精細手法被牙醫稱讚 育兒影片掀熱議

大陸女星張檬近期在Vlog分享替7個月大兒子Dylan刷牙的片段，意外引發大批討論。影片中，她使用指套牙刷與米粒大小的含氟牙膏，在兒子餐後替剛長出的乳牙和牙齦做基礎清潔，仔細的動作連牙醫都公開稱讚，也引發許多網友驚訝討論。

不少家長留言表示，過去都以為「乳牙蛀了沒關係」，但影片曝光後，不少牙醫都提醒乳牙與恆齒發育息息相關，從嬰兒時期建立刷牙習慣，對日後口腔健康更有幫助，讓不少網友大呼「漲知識」。

儘管出現不同觀點，這支刷牙Vlog仍成功讓嬰幼兒口腔照護議題受到重視，許多新手家長因此開始留意嬰兒乳牙清潔與正確刷牙時機，也成為這段影片登上微博熱搜的另一個原因。

