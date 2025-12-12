女星「無照注射」風波延燒！男團成員也遭牽連 公司急出面澄清了

記者陳宣如／綜合報導

韓國知名諧星朴娜勑近期被韓國媒體D社爆料，涉及霸凌經紀人以及長期找「打針阿姨」李姓女子非法施打針劑的爭議。即便她已宣布暫停演藝活動，相關爭議仍在網路上持續延燒。與朴娜勑一同參演《我獨自生活》的SHINee成員Key曾被指與「打針阿姨」李姓女子認識，連同團成員溫流也意外牽涉此事。昨（11）日，溫流透過所屬公司正式發聲澄清立場。

「打針阿姨」爭議延燒到SHINee溫流，公司急發聲明澄清。（圖／翻攝自IG @onew_griffin）

溫流所屬公司GRIFFIN Entertainment在聲明中表示，藝人於2022年4月經熟人推薦首次前往李姓女子任職的狎鷗亭某家醫院接受皮膚管理。公司強調，當時醫院規模等情況難以察覺李姓女子的醫療資格爭議，溫流前往的目的僅為皮膚保養，而簽名CD則只是對診療表達感謝之意。公司呼籲：「對於與所屬藝人相關的各種不實傳聞遭到無差別散布與再製，我們深表遺憾，也希望外界不要再衍生更多猜測。」

廣告 廣告

此外，過往李姓女子曾在社群平台分享與溫流的互動，包括照片、簽名CD及親筆留言，內容多為對溫流專輯與工作的鼓勵。據悉，李姓女子與演藝圈多位明星保持交情，但溫流方面，公司已澄清雙方僅為一般認識，並重申藝人與近期爭議中的非法醫療事件無關。

更多三立新聞網報導

男星捲入「無照打針阿姨」風波！粉絲「聯合聲明」逼回應 全文曝光

才宣布停工！女星遭控飆罵員工：做事跟狗一樣 還偷注射「不明點滴」

女星涉霸凌、非法醫療！親發文道歉「無限期停工」 韓網震驚：水很深

大咖女星爆霸凌「酒杯砸經紀人、逼做私務」她不忍喊冤⋯反開告員工

