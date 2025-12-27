女星《玩很大》受罰畫面曝光 手腳不靈光被虧「豬隊友」

陳華闖關時「手腳不靈光」，頻頻出錯受罰。（圖／綜藝玩很大提供）

中視《綜藝玩很大》迎來成軍11週年的輝煌時刻，製作單位斥資重金遠赴加拿大拍攝特別企劃，在12月20日播出的完結篇中，挑戰極限「高空彈跳」的熱血畫面，創下收視佳績讓製作團隊深感欣慰，更感謝廣大「玩粉」長達11年來的不離不棄。

本集迎來全新陣容，由最懂KID、曾為黃隊核心戰力的柯有倫擔任黑魔王PK最強地主隊。柯有倫的憨大哥形象深植人心，第一次參與玩很大就拿下首勝，這次帶領黑隊在玩遊戲時用盡全力、認真拚命，將與常勝軍的KID展開激烈對決。

李懿（左起）、草莓、莊錠欣、柯有倫、吳宗憲、KID、Amanda、梓梓、陳華。（圖／綜藝玩很大提供）

另外也祭出「美女牌」邀請到校園女神陳華、莊錠欣、啦啦隊女神草莓以及梓梓、李懿、Amanda。其中首次挑戰節目的陳華成為全場焦點，原本思緒清晰的她在闖關時「手腳不靈光」，頻頻出錯受罰，被虧是「豬隊友」。儘管表現卡關，但陳華在懲罰環節挑戰破氣球時展現出頑強的戰鬥力，讓吳宗憲大讚她完全抓到了《玩很大》的靈魂。

走過11個年頭，主持群感觸良多。靈魂人物吳宗憲坦言，每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服。而作為節目拚命三郎的KID，則表示自己非常享受節目每一個未知挑戰，更期待能與觀眾一起邁向下一個11年。

