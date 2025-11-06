女星「睡完仍爆累」以為是壓力大 34歲健檢竟罹癌：甲狀腺切除！

娛樂中心／綜合報導

女星林欣霈在2022年發現罹患甲狀腺乳突癌（圖／翻攝自IG @verna_pei）

女星林欣霈在2022年發現罹患甲狀腺乳突癌，在34歲那年一次看似普通的疲勞，竟成了她人生的重大轉折。近日她在節目《醫師好辣》分享抗癌歷程，坦言當時原以為只是壓力過大，怎料一做健康檢查，竟發現甲狀腺長滿結節，確診為「甲狀腺乳突癌」，如今術後三年，終於康復重回健康。

林欣霈回憶，確診罹癌前那段時間身體異常疲倦，「每天工作完就想睡，中午也要再睡一、兩小時，醒來還是累」，甚至體重急速下降、脾氣變得暴躁。朋友還誤以為她「怎麼吃都不胖」，殊不知這是身體發出的警訊。

她表示那時正好迎來34歲生日，在朋友勸說下決定做全身健檢，「當作送給自己的一份禮物」，沒想到報告一出，醫師立刻臉色凝重地說：「不管良性惡性，都必須馬上開刀！」手術後，確診為「甲狀腺乳突癌第一期」。原本醫師評估為第0期，沒料到癌細胞已轉移到淋巴。

林欣霈右側甲狀腺與部分淋巴被切除（圖／翻攝自IG @verna_pei）

她的右側甲狀腺與部分淋巴被切除，醒來看到頸部長長的傷口時，仍心有餘悸：「真的切掉這麼多！」術後她歷經放射治療、復健與長期追蹤，右肩與頸部一度僵硬無法轉動，連日常生活都受到影響。如今三年過去，林欣霈已恢復良好，每半年回診追蹤一次。她感性表示：「幸好當時有去健檢，不然後果真的不堪設想。」

同時林欣霈也提醒大眾，不要忽略長期疲倦與無故暴瘦等徵兆，「那可能是身體在求救的信號。」，她在康復後有不少粉絲私訊詢問甲狀腺疾病相關問題，她也積極回覆、分享經驗，「希望大家面對病痛都能不慌不忙，有勇氣也有餘裕地去應對。」如今的她笑容燦爛，氣色明亮，正用自身經歷為更多人帶來希望與力量。

