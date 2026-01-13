女星「知三當三」認愛小21歲男模 正牌女友看一次痛一次

魏如萱戀上小21歲男模Ian，女友若盈直接貼限動分享心情。（翻攝魏如萱 IG）

趙文安私訊貴婦老公調情，還提醒男方「刪對話」，事後貴婦發現後這段對話後超傻眼，趙文安仍繼續訊息，難忍趙文安這樣侵門踏戶的勾引，貴婦直接將趙文安的私訊對話貼上限動質問；趙文安推稱身心狀態不佳做出逾矩行為。演藝圈某些女星在傳出新戀情後，也曾遭正宮高調宣示主權，魏如萱堅稱對方單身才交往，AOA前成員權珉娥則道歉並接受網友批評。

魏如萱遭爆與小21歲的男模Ian熱戀，引發「知三當三」的質疑，Ian當時的女友網紅若盈發文，直指魏如萱頻繁在限動發布Ian相關照片，心痛表示：「我的心被扎了每一次。」魏如萱經紀人強調「雙方是在單身狀況下才開始交往，絕無介入他人關係」。

AOA前成員權珉娥長期情緒不穩定，昭告新男友卻被指控知三當三。（網路圖片）

韓團AOA前成員權珉娥高調曬出與新男友的合照，卻隨即被男方的正宮女友公開對話截圖，指控她明知對方有女友仍主動聯繫。權珉娥起初堅決否認，甚至表示要提告，沒想到證據接連流出，她最後道歉並接受網友罵她「狐狸精」的批評。

吳卓源拍電影與男主角假戲真做。（翻攝吳卓源IG）

吳卓源拍攝電影《搜查瑠公圳》，與男主角在河濱公園親熱被拍，男方當時交往5年的正宮女友Cindy人在韓國工作。吳卓源透過經紀公司喊冤，宣稱男方告知已分手，自己也是受害者，結果遭Cindy現身回嗆：「那我的傷口呢？」

