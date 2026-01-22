女星「舔共10年」才爆財務出狀況！突曬照：賣肉還債

娛樂中心／綜合報導

有「女版黃安」之稱的台灣女星劉樂妍，2016年移居中國，至今已近10年時間。她近來轉戰直播圈帶貨，一路不斷嘗試不同產品、積極開拓新收入來源。繼日前探訪柿餅工廠後，她近日再度前往中國寧夏鹽池的一處羊肉處理工廠，公開一系列「賣肉」畫面，並親口喊出「賣肉還債」，引發網友熱議。

從她上傳的照片可見，劉樂妍換上白色工作袍、頭戴藍色防塵帽，站在羊肉分切與處理區，身後可見多具待處理的羊隻、吊掛在工作軌道上，籃子裡則擺放著已分切完成的肉品。而她疑似對於外傳她在中國經濟狀況不佳頗為在意，還以反諷自嘲語氣寫下：「舔共女星劉樂妍淪落寧夏鹽池賣肉還債！」、「賣肉了，賣肉了，賣肉啦」，作為直播賣貨的另類宣傳方式。

女星劉樂妍「移居中國10年」突曬照喊：賣肉還債。（圖／翻攝自微博@劉樂妍）





女星劉樂妍中國賣貨，突曬照喊「賣肉還債」惹議。（圖／翻攝自微博@劉樂妍）





據了解，台灣女星劉樂妍自2016年後，就將工作重心移往中國。但演藝事業幾乎毫無起色的她，近些年因沒戲可拍、只好轉當直播主賣貨。隔一段日子就要社群上哭窮賣慘的她，日前遭爆財務出狀況，有影片稱她住進爛尾樓、暖氣費繳不出，甚至還拖欠員工薪資。

劉樂妍日前發長文駁斥網上謠言，透露自己透露在台灣的兩棟房快繳清，人在中國的她還搬進一間整層豪宅。（圖／翻攝自微博@劉樂妍）





對於網傳她「生病病死的，沒錢就醫」的謠言，她日前就在中國社群微博發長文作出回應。她透露自己在中國河北、寧夏兩地，分別各租了一套房，喊出「河北現在是我的家，寧夏現在也是我的家」，更稱自己才剛搬進「一梯一戶」的豪宅，並稱類似格局的物件，若放在台北市「沒有6000萬台幣根本下不來」。另外，對於外界造謠她財務狀況出問題，她再度重申「我沒有任何欠款，沒有任何負債」，並稱自己在台灣的兩套房「馬上就要還清了」。

