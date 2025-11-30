女星「1飲品連喝4年」爆糖尿病前期！營養師揭地雷：血糖飆升、越喝越胖

記者蔣季容／台北報導

唐玲證實自己被診斷糖尿病前期。（圖／記者鄭孟晃攝影）

女星唐玲近日透露，自己被診斷糖尿病前期，原來是過去空腹喝燕麥奶咖啡長達4年，血糖一度飆到200多，目前靠飲食控制，只敢喝黑咖啡，血糖才恢復正常。營養師李婉萍透露，燕麥奶容易導致血糖飆升，若真的想喝，可以搭配蛋白質，避免血糖波動，也可以多補充高鈣食物，均衡營養。

李婉萍曾指出，燕麥奶和牛奶是完全不一樣的東西，把燕麥奶取代牛奶會遇到三大問題，第一，燕麥奶容易導致血糖飆升，讓你更快餓、吃更多；第二，燕麥奶不是奶，而是澱粉，喝太多會導致營養不均衡；第三，很多燕麥奶都會額外添加油，反而會變得更胖。

廣告 廣告

若是吃素或乳糖不耐症，就是想喝燕麥奶怎麼辦呢？李婉萍說明，可以搭配蛋白質，避免血糖波動。一個馬克杯的燕麥奶大約是兩份主食，糖友要記得澱粉代換。最後，記得補充高鈣食物，像是芝麻、小魚乾、豆乾或深綠色蔬菜，補足缺少的鈣質。李婉萍強調，喜歡喝燕麥奶沒問題，只要日常飲食注意均衡營養就可以了。

婦產科醫師邱筱宸也說，燕麥奶最大價值在於水溶性膳食纖維，能降低膽固醇，也能調節腸道菌相。但燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），升糖指數高於豆漿。高血糖者喝燕麥拿鐵時，建議將攝取量算入當餐的「飯量／澱粉量」中，以避免血糖波動過大。

更多三立新聞網報導

55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢

V型降溫來了！下周冷空氣強襲「恐探12度」 最凍時間點出爐

基隆自來水遭油污染！多區飄汽油味 醫示警「1物質」恐致癌

年輕人大腸癌激增！醫揭罪魁禍首在「童年」 1細菌下肚改變DNA

