女星11年前目睹鄭捷案！親眼見他將月台染紅 至今無法放鬆搭大眾運輸

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死11傷，震驚社會。事件發生後不少人回想起11年前的鄭捷案，而女星歐陽靖事後於社群發文表示，自己是當年鄭捷事件的目擊者，事隔多年仍讓她心有餘悸，「我還是沒辦法完全放鬆在任何一座城市搭乘大眾運輸工具。」

歐陽靖11年前曾目睹鄭捷案。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

歐陽靖透露，自己曾親眼目睹地獄般染紅的江子翠月台，「感謝在月台對他丟垃圾桶的人救了大家。」不過這件事也讓她至今無法完全放鬆在任何一座城市搭乘大眾運輸工具，在人多的地方也會提高警覺。

廣告 廣告

歐陽靖坦言，至今無法放鬆搭大眾運輸。（圖／翻攝自歐陽靖Threads）

其實歐陽靖曾在社群分享當年的經歷。她提到，自己和當時的男友正好搭乘捷運經過江子翠，但突然有大批人群一臉驚恐、猶如喪失班衝進車廂，甚至部分人身上還有血跡，「其中一個身穿白色蕾絲紗裙的太太全身都是血漿，臉上、腿上、包包上鮮紅一片，她四周的人也是如此。」起初她以為是殭屍電玩遊戲的快閃活動，所以忍不住笑了出來，沒想到一位太太見竟對著自己怒吼：「不要笑！有人在殺人！」正當她想回嘴時，對方卻與其他人朝其他車廂奔去，直到車門關上，列車開始行駛，「接下來眼見的畫面，是我看過最像地獄的景象。」

歐陽靖形容整個月台都是鮮血，「那種誇張的血量只有在邪典電影中才能見到，流動著緩緩滴落軌道，還有人體被拖行的痕跡，血跡盡頭躺著一具人體。」而她還看到一名面無表情高瘦的男子，還有一群拿著垃圾桶在推擠他的人，這時自己才意識到出事了。

事後，歐陽靖看到新聞報導才得知，原來兇嫌原本要搭乘自己所在的列車，從江子翠殺回龍山寺，是因為見義勇為的民眾利用垃圾桶阻擋他，才沒有得逞。而待她安靜下來，才發現自己手一直微微發抖，「奇妙的是我完全沒有恐懼、驚嚇等等負面情緒產生，很平靜，甚至可說是異於往常地平靜，但手卻抖個不停。」





更多FTNN新聞網報導

網友恐嚇將模仿張文！嗆下個目標「台中新光三越」 春風心痛發聲

EXO時隔8年合體MMA！網感動喊「我的青春」 D.O.罕見發文

鏡大咖／在反派世界灑點陽光 鍾欣凌

