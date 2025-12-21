女星17歲入伍當兵 劉德華曾贈「1句話」淚泣永生難忘

紫君近日推出新專輯《歐巴我愛你》。欣代唱片提供

「葡萄姑娘」紫君暌違3年推出全新專輯《歐巴我愛你》，專輯名稱曝光後立刻在網路掀起熱議。紫君也害羞透露，專輯中的「歐巴」並非戀人，而是她多年來始終如一的偶像劉德華，這份純粹又長情的追星情感，成為新作最特別的靈魂來源。

紫君笑說，自己是「華仔天地」的忠實成員，從學生時期便深深著迷劉德華，不僅收藏齊全卡帶與CD，房間牆上還貼滿經典電影《天若有情》的海報。談起華仔騎著摩托車的經典畫面，她眼神立刻發亮，直呼至今仍覺得帥到不行。能將追星情懷化為專輯名稱與主打歌，連她自己都直呼「不可思議」。

劉德華是紫君多年來始終如一的偶像。欣代唱片提供

17歲加入陸光藝工隊接受完整表演訓練，25歲正式出道發片，紫君一路走來始終未曾忘記舞台初心。即便工作忙碌，她幾乎年年參與華仔天地的歌迷活動，甚至曾親手將自己的專輯遞到劉德華手中。回憶起那一刻，她仍難掩感動，透露對方一句簡單的「加油喔」，成了她持續在演藝路上努力的重要力量。

為了支持偶像，紫君也曾多次飛往香港追看演唱會，今年8月更前往啟德體藝館欣賞劉德華「你是我的驕傲2025演唱會」。談起那段熱血又瘋狂的追星歲月，她依舊笑容滿面。被問到是否因此影響擇偶條件，她坦言過往交往對象與劉德華並非同一型，但也笑說：「如果能像華仔那樣帥、又孝順貼心，當然是最理想的。」

新專輯《歐巴我愛你》中，紫君在MV挑戰唱跳演出，對她而言並不陌生。她表示，藝工隊時期的紮實訓練，讓唱跳反而成為最有把握的強項，這次能嘗試輕快曲風與舞蹈結合，讓她感到格外開心。此外，紫君也將於明年1月舉辦新專輯粉絲見面餐會，近距離與歌迷分享創作心情。



