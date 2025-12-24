女星17歲入伍當兵！圓夢發片「親手送劉德華」偶像1句話超暖心

記者徐珮華／台北報導

「葡萄姑娘」紫君睽違3年推出新專輯《歐巴我愛你》，專輯名稱曝光立刻引發熱議。她害羞揭曉，專輯裡的「歐巴」其實不是戀人，而是她多年來始終如一的偶像劉德華。她坦言，從沒想過有一天，追星竟然能化成自己的專輯名稱與主打歌，「真的很不可思議！」

紫君將劉德華視為偶像。（圖／欣代唱片提供）

紫君是「華仔天地」忠實成員，從學生時期就深深著迷劉德華，家中收藏他所有卡帶與CD，房間牆上甚至貼著電影《天若有情》的海報，聊到經典畫面時眼睛立刻發亮，直呼：「華仔騎摩托車真的好帥！」

紫君新專輯《歐巴我愛你》，當中的「歐巴」正是劉德華。（圖／欣代唱片提供）

紫君17歲加入陸光藝工隊接受完整訓練，25歲正式出道發行第一張專輯，但無論工作多忙，幾乎每年都會參加華仔天地的歌迷活動，甚至曾在活動中，親手把自己的專輯遞到劉德華面前。回憶起那一刻，她仍難掩感動，透露當時劉德華以一句「加油喔」鼓勵她，讓她覺得相當窩心，「也因為那句話，更喜歡他了。」

為了追星，紫君曾和華仔天地的朋友一起飛到香港看演唱會，今年8月也才飛到當地觀賞「你是我的驕傲2025演唱會」。被問到是否因為迷戀劉德華，影響自己的擇偶條件，她笑說交往過的男友其實都和偶像不同類型，但也坦言：「如果可以像華仔那樣帥、那麼孝順、貼心，又熱心助人，當然是最好的啊！」

紫君分享擇偶條件，對方若能擁有劉德華優點「當然是最好的」。（圖／欣代唱片提供）

紫君在MV中挑戰唱跳，對她而言其實一點也不陌生。她笑說，因藝工隊扎實的演藝訓練，唱跳反而是自己最有把握的部分，這次能在新專輯中嘗試輕快曲風、搭配舞蹈呈現相當開心，也十分享受這次的全新嘗試。

