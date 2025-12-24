女星48歲媽媽再婚懷孕了！她傻眼變看護幫安胎「與婦產科醫師搞曖昧」

記者趙浩雲／台北報導

出演過多部人氣戲劇的周雨彤，過去與不少男神合作過，包含李現、吳磊、劉以豪、陳昊森等，讓她冠上「新生代男神收割機」美名，更因此打開知名度，近日演出家庭喜劇《180天重啟計劃》周雨彤在劇中挑戰一人分飾兩角，引發話題。

由周雨彤搭檔影后吳越組「最強母女檔」，劇情講述周雨彤飾演同時面臨情場和職場失意的「顧雲蘇」，原本打算回家找吳越飾演的母親「吳儷梅」當媽寶，卻沒想到48歲的母親迎來第二春後，竟立刻懷上二胎，成為待產的高齡產婦，原本想要「啃老」的她，瞬間變成母親的專屬看護。

周雨彤與劉暢飾演的的婦產科醫生「徐文斌」搞曖昧。（圖／中天娛樂台提供）

周雨彤在劇中挑戰一人分飾兩角，不僅要演懷揣夢想，卻不斷被現實打擊的新人編劇「顧雲蘇」，更要詮釋自己母親「吳儷梅」年輕時的模樣，談及不僅要演女兒，又要演自己的媽媽，周雨彤坦言相當困難，更笑稱會接演「吳儷梅」年輕版是被導演連拐帶騙，「導演原本說只有幾場戲，但後來全劇本下來大概兩百場」。

吳越談到此次飾演的「叛逆老媽」，她表示拍戲超過30年，這角色真的讓她眼前一亮，「嘆為觀止，48歲要把孩子生下來，我真的完全服了」，更表示這部戲對她來說就是一份禮物。還有另外一場戲，「顧雲蘇」與母親的婦產科醫生搞曖昧，卻意外得知男方的前妻居然是乳房科醫生，於是全家人分別去掛號看診，想要一窺情敵的樣貌，並刺探敵情，一家人展現出荒唐又溫馨的感情，讓人相當稱羨。這部題材特別又逗趣的《180天重啟計劃》今（24）日起週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

