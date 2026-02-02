女星Melody遭集體指控「服務業殺手」 本人震驚回應：願自我反省

有網友在社群分享巧遇女星Melody的經驗，不過底下卻出現大量網友集體指控Melody是「奧客」。翻攝Melody臉書



女星Melody（殷悅）過去主持節目《11點熱吵店》時，因口條流利、談吐幽默，給人傻白甜形象，深受觀眾喜愛。不料近日有網友在社群分享搭飛機時巧遇Melody，留言區卻出現大量網友留言指控Melody對服務員態度不佳，甚至將其冠上「服務業殺手」。對此，Melody也親上火線說明。

有網友在社群發文分享巧遇Melody的經驗，原文並沒有任何攻擊性，不料底下卻出現大量網友留言抱怨Melody的各種奧客行徑，甚至指控她態度傲慢、咄咄逼人，驚恐表示「每次上班都祈禱今天別遇到她」，引起外界關注。

對此，Melody透過經紀人回應，表示Melody是今天看到新聞才知道Threads的爆料，「如果她個人行為曾經造成他人不舒服，觀感不好，她全然虛心接受，也會自我反省。身為公眾人物，即便自己再注意，大家都有不喜歡的權利。但如果是刻意網暴、抹黑，脫離事實，我們保留法律追訴權利。」

Melody表示，很多爆料她無法一一回應，因為她的印象中不記得曾發生過這些事，呼籲網友不要惡意抹黑，「我一直很清楚、也很重視自己公眾人物的責任，我出面回應是不希望浪費大家更多的時間和精力。」

