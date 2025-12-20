女星PO北車現場畫面！心有餘悸吐露「原本會遇到」

〔記者蕭方綺／台北報導〕捷運台北車站、中山站昨日傳出隨機傷人事件，4人死亡、11人受傷，兇嫌張文最終從高樓墜落身亡，震驚各界。女星房思瑜則貼出台北車站拉起封鎖線的影片，心有餘悸透露自己與危險僅差一步之遙。

房思瑜對於北捷慘案心有餘悸。(資料照，記者陳逸寬攝)

她提到自己回家路途都會經過北車M7、M8，「突然想到，如果沒有改行程照原定安排，原本回來時間就會遇到……」，對於極有可能正面碰上人生難以承受的意外，她感到後怕。

而這樣的悲劇發生得太突然，讓人不禁重新思考日常生活中看似理所當然的安全，並向罹難者家屬致上哀悼之意，她說：「希望傷者平安。」

