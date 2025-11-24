女服務生送錯餐含淚「薪水賠不起」 謝金燕一句話霸氣救援

謝金燕遇到服務生錯送龍蝦豪華料理，見服務生嚇得不知所措，阿沙力決定一併埋單。翻攝謝金燕臉書、IG



「電音天后」謝金燕（姐姐）時常與粉絲分享生活點滴，昨在IG限動曬出一盤海鮮大餐，原來是服務生不小心送錯餐，還是全店最貴的套餐，最後她的反應相當霸氣。

謝金燕說，當天和好友聚餐，原本兩人已吃得差不多，只剩下一份生蠔未上桌，心想該還可以吃得下，沒想到送上來的是包含龍蝦、大蝦、生蠔的「海鮮大餐」。

當下她和朋友向女服務生反映沒點這道菜，卻看到對方來來回回，不敢跟廚房說、也不太好意思跟她們講，最後才用快哭的眼神和緊張的語氣說：「薪水不夠賠呀」。

原來這道菜是餐廳最貴的套餐，但她和友人看了女服務生樣子，立即姐姐心大爆發表示：「沒關係，放著吧」，相當霸氣。

