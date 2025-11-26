女格鬥家把飛機當道場，機上大鬧KO兩員警！影片曝光。圖／翻自《每日郵報》

一名39歲愛爾蘭女格鬥家卡瓦娜（Sinead Kavanagh），在本月24日晚間搭乘瑞安航空（Ryanair）一架從西班牙大加納利群島（Gran Canaria）飛往愛爾蘭都柏林的飛機，但卡瓦娜在機上大鬧，更把飛機變成格鬥場，甚至打傷2名員警。

據英國《每日郵報》報導，卡瓦娜所搭乘的班機，原定在24日晚間7點半起飛，但機長報告指出，卡瓦娜把飛機當成道場，在機上大鬧，無奈機組人員已控制不住，因此機長報警處理。兩名員警抵達後，準備把卡瓦娜帶下飛機，但遭到卡瓦娜抵抗，隨後卡瓦娜更使出格鬥技，直接在機上KO這兩名員警。

廣告 廣告

據悉兩名員警中，有一人是女警，但兩人都被卡瓦娜打到重傷。之後其他支援警力抵達，才將卡瓦娜控制住，最後有4名員警將卡瓦娜押上警車，把卡瓦娜帶到機場警局。25日卡瓦娜的暴力攻擊案開庭審理，娜瓦娜被裁定交保，目前整起案件仍在司法調查程序中，卡瓦娜雖獲保釋，但仍將持續出庭。

卡瓦娜是拳擊選手出身，曾5次獲得愛爾蘭全國拳擊冠軍，並在2021年代表愛爾蘭隊參加世界錦標賽。不過卡瓦娜在世界大賽的成績並不理想，後來她退出拳擊界，轉往綜合格鬥界發展。根據Fight Matrix的排名，她在2021年4-7月以及2022年3月期間，女子羽量級排名第10名。

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／剛與習近平通話 川普今早急call高市早苗！通話內容曝光

中國男隨媽到日本旅遊 跨坐關西機場4樓護欄！不幸救援失敗墜樓亡

台女變「穿PRADA惡魔」紐約吃霸王餐 被捕9次終遭羈押！14萬交保金付不出