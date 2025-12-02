女業務賣車賣到床上，正妻闖直播潑墨復仇！全網驚呆。圖／翻自《黑料網》

中國江蘇南通近日有場賣車直播，意外引發網友關注，因為整場直播，最終變成正妻對小三的復仇。

據悉這名女業務，賣車賣到了床上，成了一名車主的小三。正妻得知後，逮到車商開直播的機會，並闖入直播途中，當場對小三潑墨復仇，和小三有一番拉扯。由於畫面太過火爆，事情來得太突然，讓收看直播的觀眾當場傻眼，在旁負責直播技術操作的車廠人員們也都傻住，後來趕緊關掉直播。

目前未知這起事件最後如何收尾，但畫面可見女業務的臉被潑了許多墨汁，相當狼狽。事後網友們也紛紛直呼：「太誇張了！」、「有必要這樣復仇嗎？害人家生意不用做了。」、「雖然小三無法原諒，但正妻這法子也太極端。」、「我要看到血流成河。」、「賣車賣到床上，在這行還蠻常見的。」

日前中國網友還流傳另一段影片，有一名渣男出軌小三，遭正妻「捉姦在車」，正妻還撂人來欲對渣男與小三打壓。不過這位渣男的手法相當專業，面對正妻的捉姦，他的反應超級淡定，他先是下車和正妻等人對談，之後又坐回車內，然後拿起手機「反蒐證」，被網友稱「法律素養極高」。

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



