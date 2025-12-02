女模斜槓OnlyFans遭家族排擠 外婆聽聞「月收310萬」秒變臉：歡迎回家過節

女模安柏分享家人得知她經營OnlyFans月入高達10萬美的前後反映。（翻攝自X@AmberOdonnelll）

英國一名斜槓經營OnlyFans的模特兒安柏（Amber O’Donnell），因為被家人得知她在O站賺錢，被外婆拒絕邀請回家參與耶誕聚會。怎料事隔一天，外婆知道安柏在O站月入高達10萬美元（約新台幣310萬元）後，態度180度大轉彎，馬上歡迎她回家團聚過節。

綜合外媒報導，安柏近日在社群平台X分享與外婆的簡訊對話截圖，外婆得知她有了新工作，叫OnlyFans，上網google後氣炸了，認為孫女經營O站非常不體面，她和外公相當失望，告知安柏除非撤下O站上的內容，否則不歡迎她回家過節。

女模安柏分享家人得知她經營OnlyFans月入高達10萬美的前後反映。（翻攝自X@AmberOdonnelll）

沒想到隔天外婆得知安柏經營OnlyFans月收入高達10萬美元，馬上態度丕變，傳簡訊邀她回家過節，「天啊我們不曉得妳能賺這麼多錢甜心（sweethaert）！外公說妳若能幫忙買台Volvo新車，還是可以回家過耶誕啦哈哈哈。」

女模安柏分享家人得知她經營OnlyFans月入高達10萬美的前後反映。（翻攝自X@AmberOdonnelll）

外婆的反應令安柏哭笑不得，直呼家人看到荷包賺飽飽後，態度變化天差地別。她也在留言區分享O站的收益圖表，證明自己今年11月的入破10萬美元。安柏的遭遇引起網友對金錢價值觀衡量的討論，她則表示自己沒想證明什麼，單純想告訴大家，有些人只要你賺得夠多，就會突然重新接納你。

