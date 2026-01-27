女模柯柯抗癌多年病逝 告別式不哭不悲傷成最後請求

記者林宜君／台北報導

模特兒柯柔羽因病辭世的消息震撼時尚圈。（圖／翻攝自Chloe柯柯IG）

年僅29歲便走到人生終點，卻留下滿滿溫柔與力量。模特兒柯柔羽因病辭世的消息震撼時尚圈，她生前親自交代告別方式，希望用笑容與音樂，為自己畫下不悲傷的句點。柯柯於22日上午病逝，得年29歲。家屬證實消息後，震驚演藝圈與時尚圈，親友與粉絲紛紛湧入社群平台表達不捨，哀悼這位年紀輕輕卻始終溫柔堅定的女孩。

回顧柯柔羽的病程，她自2021年起接連面臨重大健康考驗。當年意外發現腦內長達近10公分的腫瘤，緊急接受開顱手術後一度恢復正常生活，努力復健並重返工作崗位。未料2025年初，她再度確診罕見癌症「血管惡性肉瘤」，病情反覆惡化，儘管歷經多次治療，最終仍不敵病魔離世。

柯柯於22日上午病逝，得年29歲。（圖／翻攝自Chloe柯柯IG）

家屬於25日上午正式發布訃聞，宣布告別式將於2月15日在新北市板橋殯儀館崇仁廳舉行，公祭時間為上午9時。為讓無法到場的親友與粉絲一同送別，家屬特別設立「雲端訃聞頁面」，開放線上追思與留言，希望透過這樣的方式，讓更多人回顧她短暫卻溫暖的一生。

令人動容的是，柯柔羽生前已清楚交代告別式細節，並留下3大遺願。她希望儀式不以悲傷為主調，而是充滿歡樂氣氛，期待來賓能唱歌、跳舞，用開心及笑容陪伴她走完人生最後一程，同時也叮囑要有她最愛的「泰瑞」到場作伴，並播放不過於哀傷的音樂，讓告別成為溫柔而明亮的回憶。

家屬特別設立「雲端訃聞頁面」，開放線上追思與留言，希望透過這樣的方式，讓更多人回顧她短暫卻溫暖的一生。（圖／翻攝自Chloe柯柯IG）

柯柔羽在抗癌過程中始終保持正向態度。即使2025年初確診血管惡性肉瘤後，仍累計接受28次化療，期間持續透過社群分享心情，用文字與笑容鼓勵粉絲。即便身體狀況每況愈下，她依然選擇溫柔面對世界，成為許多病友與支持者心中的力量來源。她離世當天，由弟弟透過限時動態悲痛證實噩耗，粉絲紛紛表示難以接受，直呼「不敢相信她真的走了」。不少人回憶她鏡頭前燦爛的笑容，以及社群上分享的日常點滴，感謝她在病痛中仍選擇把善意留給世界。

