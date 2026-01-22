女模柯柯罹「血管惡性肉瘤」驚傳病逝 胞弟證實

柯柯抗癌一年不敵病魔離世。（圖／翻攝自@ chloekorouyu IG）





模特兒柯柯（Chloe）於2025年初被診斷出罹患罕見癌症「血管惡性肉瘤」，期間陸續接受多次化療，甚至接受心臟手術積極抗癌。沒想到，她今（22）日傳出不幸離世的消息，令許多粉絲哀悼不已。

據了解，柯柯近幾年一直深受疾病折磨。早在2022年1月初，她便曾自曝，醒來時眼睛突然視線模糊，看不清楚，前往醫院檢查後發現頭上有一顆至少10公分的腫瘤，且稍微壓迫到視神經。手術中，醫師移除了她右邊約1/4至1/5的頭蓋骨，以及右眼眼眶骨頭。柯柯當時也提到，自己患有「骨纖維發育不良」，雖然腫瘤多為良性，但骨頭異常增生多年後才可能發現。

原以為順利手術後可以逐步康復，但去年初，柯柯再次突感胸口悶痛、喘不過氣，送醫後甚至昏倒，經檢查確診為罕見的「血管惡性肉瘤」。她隨即接受28次化療，以及第二次大手術，積極與病魔抗爭。柯柯曾坦言：「說不崩潰是假的，一切來的太突然」，但她也承諾會努力抗癌、保持樂觀，只是需要時間消化與調適。

柯柯抗癌仍不敵病魔

不幸的是，即便柯柯持續積極治療、保持堅強態度，最終仍不敵病魔。柯柯的弟弟在她的IG發文表示：「姊姊在1／22日上午6：53沒有病痛安詳的離開了，姊姊的朋友以及粉絲們，後續的後事會再發文告知大家。」

噩耗傳出後，引來大批粉絲不捨，紛紛留言：「最美天使，下輩子一定要健健康康的」、「柯是天上最美最勇敢的小天使」、「真的是最耀眼最勇敢的天使，會很想妳的」、「柯柯辛苦了，妳永遠活在我的回憶裡」、「這一路走來太讓人心疼了」、「在這個世界妳最勇敢，在另個世界妳最火最辣」。



