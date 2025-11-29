女模特兒殺夫「油炸雙手、水煮頭顱」！竟稱屍體嫩又甜：太美味了

國際中心／李紹宏報導

美國一名23歲的前模特兒奧邁瑪·納爾遜（Omaima Nelson）因為無法忍受丈夫的長期性虐待，因此殺害並肢解結婚僅一個月的丈夫比爾·納爾遜（Bill Nelson）。檢方指出，奧邁瑪在殺害丈夫後，不只用油煎他的雙手、烹煮了他的頭顱，並將部分遺體與感恩節剩餘的火雞肉混合後丟棄，企圖掩蓋罪行。

美國一名女模特兒因為受不了丈夫長期性虐待，憤而殺夫分屍。（示意圖／翻攝pixabay)

美國前模特兒油煎丈夫雙手！驚爆「我吃了部分遺骸」

根據《鏡報》報導，奧邁瑪·納爾遜自幼便被父親行「女性割禮」，因此無擁有完整的性生活；在和老公比爾·納爾遜（Bill Nelson）閃電結婚後，被他長期性虐待和捆綁，讓奧邁瑪無法忍受，因為害怕生命受到威脅，出於自衛而殺夫。

她作證稱，比爾曾多次強姦她，還說「我付了錢買了妳，就該得到我付的錢」。然而，法醫精神科醫生謝夫納作證，奧邁瑪在肢解丈夫的 12 小時裡處於「恍惚狀態」，並承認她煮了雙手以抹去指紋、閹割了屍體作為報復。她最終僅輕描淡寫地表示：「我很抱歉我肢解了他。」

令人髮指的是，奧邁瑪還跟精神科醫生說，「我像在餐館裡一樣給他做了肋排」，暗示她吃了丈夫的部分遺骸，並補充說，「太甜了，太美味了……我喜歡吃嫩的」。

女子把丈夫分屍後，不僅油炸他雙手，還食用屍體。（示意圖／翻攝自Pixabay）

奧邁瑪·納爾遜謀殺案：性虐待報復？二級謀殺獲刑27年無期

比爾·納爾遜比奧邁瑪大33歲，是一名有販毒入獄前科的前飛行員。奧邁瑪則是一位擁有「棱角分明顴骨的美人」，在獲得美國國籍後從事模特兒和育兒工作。檢察官指控，她利用外貌說服年長男性資助她的生活，凸顯其行為動機的複雜性。這對認識不到一個月便倉促結婚的夫婦，其短暫的婚姻關係在極端的暴力與控制中迅速變質。

警方在案發現場找到了11個裝有比爾遺骸的容器、用於烹煮的大湯鍋以及裝有頭顱的冷藏箱，駭人的證據讓陪審團主席坦言照片「已經夠可怕了」。

奧邁瑪·納爾遜於1993年1月被判處二級謀殺罪成立，獲刑 27 年至無期徒刑。儘管她在獄中與多名男性筆友發展出遠距戀愛，甚至在 2006 年與其中一人結婚（其夫於 2011 年去世），但假釋申請並不順利。她於 2006 年首次獲得假釋資格時，被委員會認為難以預測且對公共安全構成嚴重威脅而遭到駁回。她目前仍在服刑，並預計在明年有機會再次申請假釋。

