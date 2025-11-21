女模直送性愛！中國大哥爽當泰國監獄VIP

▲泰國曼谷中央監獄多名獄警涉嫌收賄，安排中國女模在獄內與中國籍囚犯發生性行為。（圖／翻攝自Khaosod）

[NOWnews今日新聞] 泰國曼谷中央監獄爆出離譜弊案，獄警收取高達7位數的賄賂，提供關押的中國囚犯VIP待遇，甚至還能安排女模特兒進入獄中與囚犯發生性關係，泰國獄政廳突襲搜查時發現監獄樓梯下有密室，還當場抓獲一名女模與中國囚犯，收集到沾有精液的衛生紙、保險套等證據。

據泰媒《Khaosod》報導，泰國獄政廳接獲通報後，16日突襲搜查曼谷中央監獄，發現獄內存放大量違禁品及法律中規定囚犯禁止持有或使用的物品。並在21日發布聲明，突襲搜查中發現監獄職員涉及對受刑人不當控制和違法處置行為，已立即調離相關人員，並將監獄長調至監獄廳總部執行其他職務。

曼谷中央監獄設有三個牢房，專門關押中國黑幫成員，調查顯示，涉案囚犯主要為中國籍受刑人，他們在第3監區建立強大影響力，壓迫其他泰籍囚犯，引發內部不滿，此次搜查正是源於一名泰國囚犯檢舉獄警向中國囚犯集團提供特殊待遇。

搜查人員突襲時發現，中國囚犯的牢房內有微波爐、空調、電熱水壺等家用電器，還有尖銳物品、刀具、打火機等違禁品，定期有身材姣好、宛如模特兒的女性探望。這些違禁物品均以「捐贈」名義進入監獄。有消息稱，這些中國囚犯花錢僱用會說中文的泰國犯人當僕人照顧生活起居。

這些中國囚犯從中國僱用頂級女模特兒，並在獄中樓梯下的密室發生性關係，光是機票費用就達7位數。監獄職員會將囚犯從第3監區經由第2道門帶出，前往樓梯下的密室與女模會面。女模則是透過監獄長辦公室所在的2樓工作區域進入監獄，直接下到監獄底層，完全繞過第1道門的檢查。該間密室原是用於接待貴賓，相當隱密，竟因此被作為非法活動的場所。

獄政廳搜查時，當場抓獲一名女模特兒和一名中國囚犯，並在密室裡面收集到用過的保險套和沾有精液的衛生紙，泰國當局目前正進行DNA鑑定，以揪出涉案人士。此案已導致監獄長及19名獄警遭到調職，監獄廳同時成立調查委員會徹查真相。

