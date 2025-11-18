女模譏諷高市早苗長相如「車力巨人」 遭起底「藍資深黨代表」還是洪秀柱乾女兒

言論引發爭議的黎子渝不僅是國民黨資深黨員，還是洪秀柱乾女兒，上個月公開表態支持鄭麗文參選國民黨主席。（翻攝自Instagram @akina_li）

日本首相高市早苗上任不到一個月，近日因為「台灣有事說」暗示日本可能會行使集體自衛權，引發中國不滿，兩國關係緊張。Threads上一名女子放上高市早苗的照片，對比動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」直呼長得很像，還說她「愛嘴秋」。用外表羞辱的方式批評高市早苗引發輿論撻伐，很快就有人發現，這名女子的真實身分其實是國民黨資深黨代表，也是前主席洪秀柱的乾女兒黎子渝。

羞辱高市早苗外表 過去曾有判賠案例

Threads帳號「Akina Li」平時分享許多批評綠營的相關貼文，近日她發文放上高市早苗和車力巨人的照片，寫道：「她真的跟進擊的巨人那個好像～！你說她是不是也愛嘴秋？」

廣告 廣告

黎子渝用動漫角色車力巨人嘲諷高市早苗的長相。（翻攝自Threads @akina_li）

《進擊的巨人》中的「車力巨人」長相特殊，雖然是人臉的五官，人中卻很長有如鱷魚一般，在劇情中方便攜帶其他人移動，本尊則是一個嬌小卻有個性的女戰士。2023年曾有一起判例，一名女子不滿被網友以車力巨人嘲諷她長得醜，怒告加重誹謗，獲賠1萬2,000元。

Akina Li的貼文一出引發眾人留言砲轟：「他優秀到你只剩攻擊長相了，你這美顏開300%是有什麼資格講人家」「你是台灣人嗎？日本挺台灣你好像很不爽一樣」「其實女性會開女性長相的玩笑，這讓我蠻意外的欸。」「高市嘴秋嗆中國之後，支持度上升到70%喔」。

黎子渝的身分和過往受訪畫面被翻出。（翻攝自Threads @akina_li）

眾人砲轟起底 竟是洪秀柱乾女兒、國民黨資深黨代表

很快就有人發現，原來Akina Li本名黎子渝，是國民黨中央委員、資深黨代表。當年曾有新聞報導，她是女模出身，因為仰慕洪秀柱而投入國民黨從政，被洪秀柱認做乾女兒。當年當選新竹市黨代表，還被封為「最正國民黨代表」。據報，有生意頭腦的她自己開設生技公司，創業1年就在吉隆坡市區買下千萬房子，同時還兼顧學業，得到中華大學管理學碩士學位。

黎子渝是國民黨資深黨代表，還被洪秀柱認做乾女兒。（翻攝自Instagram @akina_li）

今年10月黎子渝也以國民黨資深黨代表的身分發出聲明，力挺鄭麗文競選國民黨主席，相信鄭麗文可以帶領國民黨進化改革。

黎子渝以外表羞辱高市早苗慘遭炎上，還有人翻出她之前接受中國媒體訪問時的畫面，對比她社群上的照片，直呼她修圖修很大，「國民黨的中央委員。素質真差，自己美顏開成那樣還對別人容貌羞辱？⋯⋯ 內心已經醜爛了。」「想說誰講話這麼低級，看了一下，喔洪秀柱的女兒啊，那很正常了。」「留言讓大家認識洪秀柱女兒講話多沒水準」。

黎子渝是資深國民黨代表。（翻攝自Instagram @akina_li）

更多鏡週刊報導

「台灣有事說」惹怒中國 近半日本民眾支持！高市早苗民調不降反升創新高

全車嚇壞！廣西地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」 眾人急閃他超淡定

「彰化縣府的疏失！」台中龍忠蛋行進貨芬普尼蛋 業者喊無辜：毒又不是我放的