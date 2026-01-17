女模辣穿「透視蕾絲」見粉絲！多莉曝想體驗睡公園遭阻

Dory多莉今日舉辦《San Dory三多莉》寫真簽書會。(記者胡舜翔攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕網美「百變尤物」Dory多莉出道將滿6年，今(17)日舉辦《San Dory三多莉》寫真簽書會，現場吸引近200名粉絲到場支持，雖然受到大批粉絲愛戴，但她也透露曾遇到瘋狂粉絲跟蹤，而她也曾因為照片尺度過大，導致累積27萬追蹤的IG帳號一夕間消失。

Dory以透膚蕾絲訂製長裙現身，性感身材一覽無遺。(記者胡舜翔攝)

簽書會上，Dory以透膚蕾絲訂製長裙現身，性感身材一覽無遺，成為現場拍攝與討論焦點。擁有魔鬼身材的她笑稱是易胖體質，高中時期是65公斤，控制飲食及運動來瘦身，維持體重45公斤左右，只要一超過48公斤就會開啟瘦身模式。

Dory最滿意自己的身體是腰跟屁股。(記者胡舜翔攝)

Dory最滿意自己的身體是腰跟屁股，心目中的理想型是165公分、體重90公斤以上，年紀可以接受45歲以上，「因為這樣的體型很像我爸爸，會想跟比較穩重的人交往。」Dory也透露過去曾遇過粉絲跟蹤她、到處跑，當下很害怕，呼籲粉絲可以給她私人空間。

多莉未來計畫會以搭火車、徒步方式環島開直播。(記者胡舜翔攝)

出道即將滿六年的Dory，未來計畫會以搭火車、徒步方式環島開直播，藉此想看看不同的風景、體驗人文，當然也會擔心被怪人跟蹤，本計畫也想體驗睡公園，但被粉絲以安全考量阻止。

