女機車騎士遇警狂逃 小貨車側擋助逮人警查獲毒品

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市板橋區新生街一帶，今（9）日下午5時20分左右，傳出一起機車騎士拒檢逃逸案件。海山警分局表示，新海派出所員警巡邏時，發現1輛機車行跡可疑，準備上前攔查，不料林姓女騎士竟加速拒檢逃逸。最後在1名洪姓小貨車駕駛，以車頭擋住林女逃逸路線，她剎車不及撞擊倒地。林女雙膝挫傷，後座黃姓男子右膝挫傷，送往衛生福利部台北醫院救治，2人暫無大礙。清查身分發現，林女竟是通緝在案，員警也在2人身上查獲毒品1批。

警方表示，當時林女騎車涉嫌在板橋區新生街與公館街口，加速逃逸後，員警尾隨等待時機，並通報線上警力支援攔截圍捕。所幸自小貨車洪姓駕駛，協助擋停林女逃逸路線，與機車發生交通事故。自小貨車左前車頭毀損，林女與後座黃姓男子，雙雙跌倒膝蓋挫傷被逮。

海山警分局表示，清查身分發現，林女遭新北地檢署通緝在案。員警另外也在2人身上，查獲毒品1批。訊後依公共危險、通緝暨違反毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦；另外違反道路交通管理處罰條例部分，依第35條第1項及第9項、第60條第1項開單舉發，可處新台幣10萬元罰鍰，並吊扣牌照及駕照。

照片來源：新北市警方提供

