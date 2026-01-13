女檢吳亞芝洩密律師男友被輕判！ 法務部提上訴建請免職

法務部針對吳亞芝案件提出上訴。（圖／報系資料照）

律師鄭鴻威擔任詐團軍師，其中有16名律師因參與其中被起訴。參與其中的律師朱一品其女友桃園地檢署候補檢察官吳亞芝涉嫌傳送未公開的書類給男友遭到監察院彈劾，並由法務部送至懲戒法庭。全案於2025年12月26日判決吳亞芝罰俸10個月。法務部認為處分過輕，建請免除吳女檢察官職務，於今（1月13日）提起上訴。

回顧案情，律師鄭鴻威因為組詐團軍師團，並洩密給詐騙集團，最終16名律師遭到起訴，成員之一的朱一品律師女友為桃園地檢署候補檢察官，涉嫌將未公開的書類透過通訊軟體透露給男友，事後吳亞芝接連遭到監察院彈劾以及法務部送至懲戒法院審理。

當時桃園地檢署針對吳亞芝涉嫌違反個資以及洩密的部分簽結，遭到外界質疑後，桃園地檢署於2025年11月28日發出聲明表示，一切皆依法處理，並未徇私迴護。另外，桃檢說明此案送至檢察官評鑑委員會評鑑後，委員認為有懲戒之必要，後續已將此案移送至職務法庭進行審理，全案於今年11月辯論終結。

