女檢察官也受害！名檢性騷擾4女傳「奴才知錯」 懲戒法院罰俸1年確定

懲戒法院。廖瑞祥攝



曾偵辦頂新製油案的前彰化地檢署檢察官施教文，前（2023）年爆發「碰胸、摸臀、摸手」等性騷擾案，連女檢察官都慘遭毒手，他事後發現不對勁狂傳line道歉，但女方不理，他改傳手機簡訊道歉「主子！對不起，奴才知道錯了」，女方傳訊給長官怒轟「煩死了」。施教文事後退休，但仍被移送懲戒法院。職務法庭第一審判罰俸1年，他上訴第二審遭駁回，全案確定。

知名檢察官施教文自2001年分發到彰化地檢署後，一路待到2023年12月31日退休，從候補、試署到實任檢察官，足足在彰檢待了22個年頭，期間偵辦及協辦多起食安、貪污案件，是業界公認的財稅專家。沒想到，在2020年4月到2023年7月，他卻5度犯下難以想像的錯誤。

調查指出，施教文的首次性騷擾行為發生在2020年4月24日，他開私人轎車載女書記官到員林稽徵所開庭，他在停車時上下打量，問「妳這樣穿不會冷嗎？」而做筆錄時，施教文用手觸碰書記官的手背和手臂，並將手指放在其腰部，讓她感到噁心。女書記官隱忍，施教文在承辦人員面前，用手肘碰撞她的上手臂，羞辱「她今天是被我叫來虐待的」。施教文事後寫道歉信給女方。

施教文又對女檢察官出手，他在2022年9/30當天下午，在熟識的女檢察官辦公室聊天，卻以言語、近距離手指比劃方式性騷擾，除評論女方的身材，還趁機用手指觸碰胸部、按摩肩頸。女檢察官旋即向主任檢察官反映。

施教文接獲主任提醒後察覺事態嚴重，狂傳line簡訊「對不起」、「你在生氣嗎？」及「饒了我吧」等給女方，但女方置之不理。施教文在10/4用手機傳簡訊給她說，「主子！對不起，奴才知道錯了，不知道妳要用何種方式向妳道歉！我不知道該如何向妳道歉！」等話，施教文雖致歉，卻沒有做解釋，女方將對話截圖後轉傳給兩個主任檢察官佐證「他道歉了」，但也抱怨「煩死了」。

此外，施教文在2023年3月30日下午，也對一名女檢察事務官伸魔爪。他在彰檢辦公室和一名女檢事官討論案情時，利用空檔走到她的身後，趁其不備用手觸摸臀部。施教文沒停手，又在同年7月5日下午，在彰化縣鹿港鎮某臨時辦公室開庭偵訊證人時，多次用手觸摸女書記官的手背，還用手環過她的腰部觸摸左側。

同年7月7日下午，施教文和受害的女檢事官到中區國稅局開會，趁機把女方坐的滾輪式座椅拉到他的左邊緊靠，跟她大聊時事話題。施教文看到女方把手放在會議桌上，竟兩度用雙手緊握其雙手約3至5秒，兩度受害的女方堅持申訴。施教文又用line道歉，結果成為呈堂證供。

施教文被移送懲戒法院職務法庭審理，他全盤否認性騷擾，針對女檢察官的部分，他強調雙方交情好打打鬧鬧，他才會暱稱對方「主子」、自己謙稱「奴才」，當時不曉得有碰到對方胸部。

職務法庭認定，他5度性騷擾4名女子，其行為違反《性別工作平等法》。合議庭痛斥他欠缺性別平等觀念及對女性的基本尊重，嚴重損害檢察官形象，違反《檢察官倫理規範》情節重大；但合議庭考量他擔任檢察官22年，職務表現良好，他有稅賦專業，平時偵辦重大案件，他也積極協助同仁辦案，但鑑於他不認錯，因而決定罰俸1年。施教文上訴第二審遭駁回，全案確定。

