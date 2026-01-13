女檢察官懲戒罰俸10個月 法務部上訴建請免職

（中央社記者劉世怡台北13日電）桃檢檢察官吳亞芝涉不當查詢案件，並傳送起訴書等資料給律師男友。懲戒法院去年底判吳女罰俸10個月。法務部今天提起上訴，認為處分過輕，建請免除檢察官職務，轉任檢察事務官。

法務部表示，吳亞芝違反檢察官倫理規範情節重大，懲戒法院職務法庭判決罰俸10個月處分過輕，提起上訴，並建請免除吳亞芝檢察官職務，轉任檢察事務官。

本案起於，律師鄭鴻威被控加入詐騙集團，當集團旗下車手遭檢警查獲時，鄭鴻威親自或委由助理林佳毅指派15名律師擔任辯護人，這些律師利用陪同製作警詢、偵訊筆錄及羈押閱卷機會洩密。台北地檢署依組織犯罪防制條例等罪嫌起訴鄭男等18人，包括吳亞芝的朱姓律師男友，目前正在台北地方法院審理中。

廣告 廣告

監察院調查，吳亞芝非因公務使用「法務部單一窗口之書類檢查系統」查詢資料，並將資料傳給身兼律師的朱姓男友，還積極鼓勵朱姓男友要打入詐騙集團圈子、接案，另還在知道詐騙集團律師已涉犯洩密等罪時，未依法偵查，違反個人資料保護法與檢察官倫理規範等規定。

監察院認為，吳亞芝有重大違失，已不適任檢察官職務，通過彈劾建請免職，案件移送懲戒法院職務法庭審理。法務部也將吳亞芝移送懲戒。

職務法庭認定，吳亞芝任職桃檢期間，非出於公務需要，違反法務部查詢資料注意事項、個人資料保護法規定，將查詢法務部書類系統取得的檢察官書類，及將偵辦案件曾製作的表格、起訴書及當事人書狀，拍攝部分節錄內容後傳送給朱姓男友共7次，且均未遮隱當事人姓名等個資，確實有違失。

職務法庭認為，吳亞芝的違失行為，嚴重影響檢察官公正執法的形象與信譽，情節重大，有懲戒必要，但還不到不適任檢察官的程度，去年12月底判決吳亞芝罰款，其數額為現職月俸給總額10個月。（編輯：蕭博文）1150113