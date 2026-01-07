女檢察官陳舒怡遭列台獨頑固份子 法務部長怒發聲：譴責恫嚇台灣司法官行徑

女檢察官陳舒怡遭列台獨頑固份子，法務部長鄭銘謙怒發聲，「譴責恫嚇台灣司法官行徑」。

國台辦在今（7）日公布最新「台獨打手幫凶」名單，14人當中也包含台灣高等檢察署檢察官陳舒怡。對此，法務部長鄭銘謙強調，嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，而法務部常次黃謀信則給出3點聲明，「檢察官依法追訴犯罪，執行法律，法務部絕對予以支持」。

因應法務部展開檢察長遴選作業，檢審會票選委員在今天公告，有20人報名或被推薦遴任檢察長，而名單中也包含了被列為台獨頑固份子的「陳舒怡」。

對此，鄭銘謙今天受訪時說，法務部堅定捍衛司法主權，嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，全力支持台灣司法官的公正執法，守護台灣的司法主權。

黃謀信則在受訪時給出3點，第一是台灣的司法主權絕不容侵犯；第二，檢察官依法追訴犯罪，執行法律，法務部絕對予以支持；第三，法務部也要求所屬各檢察署，確保檢察官的人身安全，對於如果有在地協力者涉及犯罪，也要予以嚴懲。

法務部也公布4點聲明：

一、司法主權不容侵犯，不受境外勢力之恫嚇威迫

我國為民主法治國家，檢察官依法獨立執行職務，不受任何干涉。境外勢力企圖以政治術語、不實指控，甚至設立「檢舉郵箱」等惡質手段，干預我國司法主權，此等片面宣稱對我國之法律定位，對我國不生任何效力。本部重申我國司法主權絕不容許外部勢力以任何方式恫嚇、威脅。

二、嚴正駁斥抹黑言論，捍衛司法機關名譽及執法尊嚴性

有關「綠色司法打手」、「羅織罪名」等指控，純屬無端抹黑與政治干擾。檢察官偵辦任何案件，均秉持中立、公正之立場，恪遵法律為之。凡涉及危害國家安全或違反法律之行為，檢察官本於職權依法訴追，確保我國民主憲政及永續發展。此等政治化言論意在製造對立、恐嚇執法人員，絕不為我國民主社會所接受。

三、確保司法官人身安全，國家做為堅強後盾

檢察官依法執行職務受我國法律保障，絕不容許任何勢力以「徵集證據」或「終身追責」之名，行騷擾與恐嚇之實。本部堅定支持全體檢察官公正執法，絕不因任何威脅而退縮，本部亦將與相關部會密切合作，對於任何干預臺灣司法及威脅臺灣公務員之非法手段，採取必要之因應作為。

四、呼籲社會團結，支持公正司法

我國為成熟之民主法治國家，司法案件之偵查、審判皆依嚴謹法律程序為之。面對任何形式的外部打壓與複合式侵擾行為，全體國人應共同捍衛民主法治與司法公正，支持檢察官公正執法，守護我國司法主權與民主體制。

