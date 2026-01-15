女檢座加班摔斷手！怒告彰化地檢署害滑倒 求償百萬判決出爐

即時中心／林韋慈報導

前彰化地檢署主任檢察官吳怡盈因2022年週末加班時，在走廊滑倒重摔，導致手臂嚴重骨折，引發的民事求償案，近日判決出爐。彰化地方法院認定彰化地檢署管理有疏失，加上清潔公司未設警示，應與廠商連帶賠償吳怡盈42萬9051元。





判決書指出，意外發生於2022年2月12日，當時地檢署正在進行走廊除蠟工程。吳怡盈行經現場時，地面濕滑，當場滑倒造成右側近端肱骨骨折。術後需長期復健，且因傷勢與心理壓力影響，曾求診精神科。

吳怡盈表示，事故發生前已有兩名同仁滑倒，當時的檢察長俞秀端未督導廠商設置警示圈，因此提出刑事過失傷害告訴，惟檢方認定俞秀端難以預見個案狀況，予以不起訴。隨後吳依《國家賠償法》向彰化地檢署、保升清潔公司及現場黃姓清潔員求償122萬餘元。

法院審理後指出，施作除蠟工程的走廊地面濕滑，廠商未設置警示或圍籬，也無監工。監視器畫面顯示，吳怡盈曾嘗試閃避水漬，並無自身過失。法院判定，彰化地檢署與清潔公司及黃姓清潔員均有過失，應連帶賠償醫療費、看護費及精神慰撫金，共計42萬9051元，全案仍可上訴。

公開判決書。（圖／司法院網站）

