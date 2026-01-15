女檢座加班摔斷手 怒告「頂頭上司」向地檢署求償百萬判決出爐

記者陳佳鈴／台中報導

前彰化地檢署主任檢察官吳怡盈，2022年週末加班時，因踩到走廊上的除蠟劑滑倒重摔，導致手臂嚴重骨折，事後不僅控告當時的檢察長（現任桃園地檢署檢察長）圖／資料照）

檢察機關罕見內部訴訟判決出爐！前彰化地檢署主任檢察官吳怡盈，2022年週末加班時，因踩到走廊上的除蠟劑滑倒重摔，導致手臂嚴重骨折，事後不僅控告當時的檢察長（現任桃園地檢署檢察長）俞秀端涉嫌過失傷害，更向彰化地檢署及清潔廠商提告求償122萬餘元。雖然俞秀端刑事部分獲不起訴，但彰化地院審理民事求償案後，認定彰化地檢署管理有疏失，判決應與清潔廠商連帶賠償吳怡盈42萬9051元。

判決書指出，這起意外發生在2022年2月12日，當時吳怡盈利用週末返回彰化地檢署加班，適逢署內進行走廊地板除蠟工程。吳怡盈行經該處時，因地面潑灑除蠟劑極度濕滑，導致她當場滑倒，造成右側近端肱骨骨折。術後她不僅需復健長達數月，更因傷勢復原不如預期及壓力無法排解，導致身心受創求診精神科。

廣告 廣告

吳怡盈主張，在她受傷之前已有2名同仁滑倒，時任檢察長俞秀端身為首長，未督導廠商設置警示圈圍，顯有過失，因此先對俞提出刑事過失傷害告訴，這部分因檢方認定俞秀端難以預見個案狀況，予不起訴處分。隨後吳怡盈轉而依《國家賠償法》，向彰化地檢署、保升清潔公司及現場黃姓女清潔工連帶求償122萬餘元。

彰化地院審理時發現，當天施作除蠟工程時，現場地板佈滿除蠟劑與陳年舊蠟，極度濕滑，甚至有證人表示「需扶牆才能行走」，但廠商卻未設置任何警示標誌或圍籬，也無人監工。法官認為，地檢署走廊屬公共設施，彰檢身為管理機關未善盡監督之責，導致地面處於危險狀態；且監視器畫面顯示，吳怡盈當時已試圖左右閃避水漬，並無過失。

最終法院認定，彰化地檢署、清潔公司與黃姓女員工均有過失，應負連帶賠償責任。審酌醫療費、看護費及精神慰撫金後，判決被告應連帶賠償吳怡盈42萬9051元，全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

南投鳳凰山6旬翁突「失溫軟腳」 12警義消接力抬下山

中和轎車詭停路邊驚見女屍 「31歲女陳屍駕駛座」嚇壞路人

正妹遊韓行李藏「1物」慘遭沒收「多數女生都用過」韓航警：有火災隱患

等通緝犯老公等到發慌 20歲嫩妻火燒新北地院超商「火攻螞蟻」

